Finaliza reunión plenaria de los senadores priistas

La ceremonia de clausura de la IX reunión plenaria de los senadores del PRI en Mérida la encabezó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido, quien señaló que “son tiempos de grandes retos y de grandes desafíos para México”.

En su mensaje refirió que el PRI nacional “está trabajando todos los días en el territorio y Yucatán no es la excepción”.

“Aquí hemos tenido gobiernos comprometidos de resultados que han aportado una mejor calidad de vida del gran pueblo yucateco, mujeres y hombres trabajando y hoy (por ayer) asistimos aquí a trabajar con los senadores de la República a seguir fortaleciendo el trabajo legislativo y a ir consolidando el proyecto para tener un mejor país”.

“Tenemos que tener mucha puntualidad y mucha claridad. A nivel nacional estamos construyendo y fortaleciendo la coalición desde 2021, es la coalición Va por México, que integramos el PAN, PRI y PRD. Esto fue muy importante porque permitió que Morena no tuviera la mayoría calificada en el Congreso y que haya un equilibrio de poderes”.

“Hemos avanzado, hemos tenido resultados importantes, consolidamos la coalición en el 21. Estamos trabajando para fortalecerla en el 23, la coalición es potente, es sólida y creo que Va por México no solo es una opción, es una realidad para construir un mejor país”, señaló.

Renuncia

Entrevistado al finalizar la ceremonia, “Alito” Moreno se refirió a un señalamiento que hiciera el senador Miguel Ángel Osorio Chong sobre que se requiere su salida del partido.

El dirigente nacional respondió: “Soy muy respetuoso, respetamos y lamentamos muchas veces las declaraciones de compañeros correligionarios, pero así es el PRI, es un partido vivo es un partido donde respetamos la opinión de todos y cada uno de los militantes”.

“Lo que ha quedado claro es que la coalición es sólida, es potente, todo lo que estamos viviendo es porque el gobierno federal ve que está perdida su postura, su posición, el país es un desastre”, comentó.

“Como bien se ha dicho, PAN, PRI y PRD son la coalición Va por México, trabajamos para ir en las entidades federativas en 2021, en 2022 y 2023 no es la excepción, estamos trabajando para ir juntos en el Estado de México y Coahuila, y claro que estamos perfilando la coalición Va por México para 2024 en la Presidencia y en las nueve gubernaturas que estarán en juego”.

Al referirse a Beatriz Paredes Rangel y sus aspiraciones a la candidatura presidencial, dijo:

“Beatriz Paredes es una mujer honesta, íntegra, comprometida, preparada, profesional, trabajadora y tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro reconocimiento, enorme cariño, nos da mucho gusto y mucho orgullo tener a Beatriz como hoy lo es una militante del PRI, comprometida, conocedora de nuestro país y sin duda es una gran propuesta y una gran alternativa”.

Sobre una alianza PRI- PAN por la gubernatura de Yucatán, dijo:

“Yo les diría que antes de ser priistas, panistas o perredistas somos mexicanos, hay que defender al país. El país se cae a pedazos, vean la economía, no hay apoyo a las mujeres, no hay apoyo a los jóvenes, no hay inversión, no hay desarrollo, no hay crecimiento”.

“Hoy lo que necesitamos es un proyecto serio y responsable que garantice y genere empleo, que haya respeto al estado de derecho, que se respeten las instituciones democráticas y para eso estamos luchando y por eso es la coalición, vamos a seguir compitiendo”.

Al hablar de su relación con el periodismo, aseguró que “siempre lo he dicho y lo he dicho con mucha claridad, el gobierno cuando está en una persecución política engaña, difama, manda mensajes equivocados, jamás en la vida haría una expresión contra quienes tienen la valentía (de informar)”.

“Jamás hemos tenido una diferencia, al contrario, siempre he sido muy abierto a las preguntas, a trabajar a favor de los medios de comunicación”.

“En los últimos 40 años jamás habíamos visto un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno de la República contra ustedes los medios de comunicación, todo el día los exhiben allá y dicen y que las mentiras y las verdades, contra el empresariado, contra el INE, contra los partidos políticos”.

“Es claro que la persecución política inició cuando votamos en contra de la regresiva reforma eléctrica que era una locura, como presidente nacional del PRI les dije que no va a pasar su reforma electoral, no vamos a permitir que militaricen al país, primero está México y primero tendrán que matarme antes que callarme”.

“Este gobierno no me va a doblar, lo vamos a enfrentar con la ley, la razón y la Constitución porque ese fue el mandato que nos dieron los mexicanos”.

“Entiendan que la agenda de poder de gobierno, la agenda ciudadana es necesaria y debe ser mejor escuchada, hay que empoderar al ciudadano, esta es una gran oportunidad”.

“Los partidos de la coalición PAN, PRI y PRD, de la coalición Va por México, tenemos un compromiso: hay que escuchar a los ciudadanos, la propuesta ciudadana, empoderar a los ciudadanos”.

“Estamos haciendo los foros de análisis de discusión, acabamos de presentar una propuesta que es la comisión de los gobiernos de coalición para integrar a todos para que estén las mejores mujeres, los mejores hombres, preparados y capacitados”.

“Muchas veces no les gusta a los del gobierno y a los de Morena, pero es una realidad, no tienen capacidad, a ellos les gusta andar en campaña, les gusta andar hablando de las ‘corcholatas’, perdiendo el tiempo, ellos no saben, no les interesa el gobierno”.

“El país necesita certeza, este país necesita rumbo y esto es lo que nos dará, la fortaleza, entonces que necesitamos fortalecer las instituciones democráticas, no les gusta la democracia a quieren desaparecer al INE, de eso no, nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que fortalezca la autonomía de México, que garantice reglas claras, que haya equidad y competencia”.

En relación con el futuro del PRI, indicó que el partido está sumando no solo apertura y cercanía con los ciudadanos, trabajando fuerte, no hubo un resultado favorable en 2018, pero sí en 2021, se avanza trabajando en unidad, van de frente trabajando juntos y confían en que ganarán en el Estado de México, Coahuila y la Presidencia de la República.— Emanuel Rincón Becerra