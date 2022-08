Morena Yucatán, con nueva directiva: “Seguro habrá pleitos”

Después de dos semanas de haberse aplazado la elección de la nueva dirigencia de Morena en Yucatán, ayer los 50 delegados encabezados por el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez y Carlos Evangelista, representante de la Comisión Nacional de Elecciones de este partido, en un proceso a puerta cerrada eligieron como su nueva presidenta estatal a Alpha Alejandra Tavera Escalante, exalcaldesa de Valladolid.

En la misma reunión en privado, que se efectuó en el hotel El Castellano, los delegados morenistas eligieron como presidente del Consejo Estatal a Fernando Xacur García.

Los morenistas dijeron que fue un proceso con “ejemplo de civilidad” y mostrando a un partido “unido”.

¿Quiénes forman el comité estatal de Morena?

El nuevo comité directivo estatal, que sustituye al que encabezó Mario Mex Albornoz, quedó integrado de la siguiente manera: secretario general, Omar Pérez Ávila; secretaria de finanzas, Fanny Cristel Caraveo; secretario de organización, Martín Velázquez Sosa; en comunicación social, Laura Poot Valle; secretaria de la Mujer, Nelly Marlene Martín Gío; en Educación y Formación Política, Carlos Bojórquez Urzaiz, y en la secretaria de los jóvenes, Alan Padrón Albornoz.

Los consejeros se reunieron a partir de las 11 horas a puerta cerrada, después de que se suspendió en dos ocasiones la elección por las impugnaciones presentadas en sus comicios internos.

Por fin ayer concluyeron su proceso de elecciones internas, primero del presidente del Consejo Estatal y luego de su nueva directiva en el Estado.

Fernando Xacur, presidente del consejo de Morena en Yucatán

En la primera elección, según se pudo averiguar, contendieron por la presidencia del Consejo Jessica Saidén Quiroz, Fernando Xacur García y Guillermo Calderón Carvajal, con el siguiente resultado: la primera obtuvo cinco votos, el segundo 40 y el tercero cinco.

En la segunda elección solo contendieron por la presidencia estatal Alpha Talavera y Jessica Saidén. La primera ganó con 24 votos, y la segunda solo obtuvo cuatro sufragios.

Según explicaron, solo aparecen 28 votos de los 50 delegados en la contienda por la presidencia porque se entregaron dos boletas a cada uno y tenían que votar solo por dos personas para el cargo que consideren deben ocupar. Por tanto, unos votaron por la presidencia y la secretaria de la mujer, otros por el secretario general y la secretaria de la juventud, y así sucesivamente el voto de los 50 se repartió entre todos los contendientes en los ocho cargos de la dirigencia.

Morena en Yucatán: ¿cómo fue la elección de su comité directivo estatal?

Afuera, en el restaurante y pasillos del hotel esperaban los resultados varios morenistas que no son consejeros, pero tienen especial interés en los cargos que estuvieron en juego, como la senadora expriista, ex perredista, ex del PVEM y hoy de Morena Verónica Camino Farjat, quien estuvo acompañada de su madre, Verónica Farjat, y un grupo de colaboradores, entre los que se vio al regidor Orlando Pérez Moguel.

Por otro lado estaba el diputado local Rafael Echazarreta Torres, entre otros.

Al concluir el proceso se permitió el acceso a los medios de comunicación para dar a conocer los resultados.

En su mensaje, la nueva presidenta estatal de Morena calificó la elección como un evento familiar, de la familia morenista en Yucatán.

Dijo que empiezan con el pie derecho mediante un proceso donde con libertad y transparencia cada quien emitió su voto como mejor consideró, “expresando así sus deseos de unidad”.

¿Qué dijo Alpha Tavera?

Alpha Tavera pidió a los presentes que no la dejen sola con este cargo.

Al hacer un reconocimiento a la directiva que termina su periodo, resaltó que los anteriores dirigentes estuvieron al frente de un partido en el que al principio no muchos querían estar y era fácil criticar desde afuera.

“Pero ahora nos tocará ver cuánta azúcar lleva el dulce desde adentro”, dijo la exalcaldesa de Valladolid.

“Morena es un partido que pasa por la adolescencia, pero crece mucho y seguro habrá pleitos, como en todas las familias, pero con tolerancia sabremos resolverlos y salir adelante”, dijo.

“Hay que mantenernos unidos, con un Morena Unido como ahorita”, afirmó.

En su turno, el senador Peralta Suárez dijo que necesitan salir a las calles a buscar, convencer y concientizar a la ciudadanía de que falta seguir construyendo y fortalecer la cuarta transformación, para vencer “a esos que se creían dueños de las riquezas del país”.— David Domínguez Massa