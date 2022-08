“Sinergia por la paz”: en Yucatán levantan la voz por la paz en el país

Con un llamado a que Yucatán permanezca pacífico y que este mismo clamor trascienda a una nación que hoy demanda su derecho a vivir libre de violencia, asociaciones civiles de la entidad se sumaron al movimiento “Sinergia por la paz”, en una concentración a un costado del Monumento a la Patria.

Actos similares se llevaron al cabo en diversos puntos del territorio nacional, donde los participantes levantaron la voz para hacer escuchar su clamor por un México libre de la violencia.

Niños, jóvenes, adultos, jóvenes de la tercera edad, laicos y religiosos, integrantes de grupos apostólicos y asociaciones civiles afines a la defensa de la paz y el rechazo a la violencia, portando ropas blancas, globos y algunas pancartas, se sumaron a este proyecto.

Reyes Augusto Escalante Escalante, coordinador en Yucatán de Misión Rescate México, explicó que “Sinergia por la Paz” es un movimiento que cree que para alcanzar el objetivo común de una paz verdadera y perdurable en el país se necesita la participación y compromiso de los actores sociales, políticos y religiosos.

“Sinergia es la suma de pequeños esfuerzos para alcanzar grandes metas, para lograr la paz que todos deseamos; todos tenemos que sumar desde nuestras trincheras. Por eso esta concentración es importante, porque da inicio en todo el país un nuevo frente de lucha para buscar la paz y detener la violencia que se ha generalizado”, comentó.

“Han sido más de 131 mil muertes violentas en el país en los últimos dos años y no se puede seguir diciendo desde las altas esferas del poder que México va bien, que la escalada de violencia está focalizada entre bandas del crimen organizado, porque no es verdad dado el número de personas que han perdido la vida en hechos que no tienen que ver por la lucha de poderes entre las organizaciones criminales; ¿de qué otro modo podría explicarse la muerte de sacerdotes, religiosos y líderes espirituales?, ¿cómo entenderlo cuando en lo que va del sexenio han perdido la vida 34 periodistas, casi la mitad de estos en lo que va de 2022?, ¿de qué paz se habla cuando entre las víctimas hay menores de edad?”, preguntó.

Entre las organizaciones que se sumaron en primera instancia a “Sinergia por la paz” están Misión Rescate México, Unión Nacional de Padres de Familia, Organismo Promotor de Instituciones para la Democracia, A.C.; Red Pro Yucatán, Donadores de Sangre Comprometidos con la Vida, FRENA, Salvemos Una Vida, A.C.; Centro de estudios y formación integral para la mujer, Gran Parque de la Plancha, A.C., por citar algunas.

Reyes Escalante destacó que si bien Yucatán goza de niveles de seguridad mucho mejores que en cualquier otra parte del país, el llamado de “Sinergia por la paz” es preservar esa condición pacífica que caracteriza a la entidad, pero también a ser solidarios y empáticos con la situación adversa que atraviesan otras comunidades que viven día a día el flagelo de la violencia.— EMANUEL RINCÓN BECERRA