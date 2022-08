Reemplacamiento en Yucatán 2022: Largas filas en los últimos días de plazo

A solo unos días de que venza el plazo de reemplacamiento en Yucatán, este lunes cientos de personas hicieron fila desde temprano en los diferentes módulos para realizar el trámite en Mérida.

La mayor concentración de gente se dio en el módulo situado en el Centro de Servicios Yucatán, entre Galerías Mérida y el edificio administrativo Siglo XXI, se dice que algunos llegaron desde el domingo por la noche.

En un recorrido se vio a gran cantidad de hombres y mujeres haciendo fila afuera del edificio, incluso hubo quienes llevaron bancas o sillas portátiles para no esperar de pie.

Largas filas para el cambio de placas de vehículos

La fila comenzaba en la puerta del edificio, avanzaba por el estacionamiento y continuaba en la escarpa de la avenida 20-A, llegando casi a la zona de hoteles.

“Estoy aquí hace una hora y no veo para cuándo me toque (…) y solo aquí se hace cambio de propietario, debería de poderse en otros lugares si de todos modos vamos a pagar”, indicó un hombre que no quiso dar su nombre.

En el módulo instalado en el Centro de Convenciones Siglo XXI la afluencia fue fue más tranquila, pues allí, igual que en el Kukulcán, City Center, la expenitenciaría Juárez y la Universidad Tecnológica Metropolitana, solo se hace reemplacamiento sin cambio de propietario.

Reemplacamiento en Yucatán 2022: largas filas en los módulos en Mérida

Sin embargo, en el Kukulcán también fue posible ver a un buen número de personas realizando el trámite, al menos a las 10 de la mañana había muchas personas esperando su turno bajo el toldo que se instaló para la espera.

Una mujer que llegó dispuesta a realizar el trámite se retiró casi al instante luego de ver que había muchas personas, además alguien le dijo que en la UTM no había mucha gente.

Un hombre mayor, que llegaba cuando ella salía, le dijo que si sus papeles están en orden y el vehículo está a su nombre el trámite no tarda mucho, pero la mujer prefirió retirarse.

¿Otra prórroga para el reemplacamiento en Yucatán?

Más o menos a esa hora comenzó a circular el rumor de que el gobierno daría un mes de prórroga para realizar el trámite y que en los siguientes días saldría publicado en el Diario Oficial.

Al respecto, en el gobierno se informó que es solo un rumor, pues aún no hay nada oficial y que hasta ahora el plazo para realizar el trámite se vence el miércoles 31 de agosto.

Como informamos, el gobierno del Estado advirtió que a partir del 1 de septiembre los vehículos que circulen con placas vencidas serán detenidos y trasladados al corralón.