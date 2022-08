Reemplacamiento en Yucatán 2022: Tras ampliación del plazo, reducen las filas para el trámite

MÉRIDA.- Las largas filas de personas que se formaron en los últimos días en los módulos de reemplacamiento se redujeron de manera considerable luego que el gobierno ampliara el plazo hasta el 30 de septiembre.

En el Centro de Servicios Yucatán donde la fila llegó a la altura del edificio administrativo Siglo XXI la reducción de la afluencia fue más notoria que en otros módulos. A las 9 de la mañana en ese lugar había unas sesenta personas aproximadamente afuera y un número similar en el interior. La mayoría eran personas que ya tenía cita.

Como informamos, el gobierno del Estado anunció el martes que el trámite de reemplacamiento se extendería hasta el 30 de septiembre y manteniendo los descuentos vigentes.

En el módulo instalado en el Kukulcán, la afluencia también estuvo reducida en comparación con el lunes, cuando desde muy temprana hora se formó una larga fila de gente.

“Hoy está más tranquilo, no como el lunes que sí vino mucha gente”, comentó la encargada de un puesto de golosinas, refrescos y fotocopias en el interior de la unidad deportiva. En efecto, a las 11 de la mañana, solo había unas cincuenta personas esperando a la entrada de las oficinas.

La dependienta, comentó, según su experiencia, que la afluencia estará tranquila en los siguientes días, pero a fin de mes otra vez se verá enormes filas. “Hay gente que siempre deja todo para lo último”.

“Yo no había podido pues no tenía el dinero. Muchos critican que tuvimos dos años, pero no conocen mi situación, no saben cómo me fue con la pandemia y que solo me pagaban la mitad de mi sueldo, díganme, cómo lo iba a hacer”, comentó Emilia Pérez.