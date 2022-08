Vecinos solicitan respuestas a las autoridades: ¿Dónde se construirá el Estadio Sostenible en Yucatán?

Geovanna Campos Vázquez, integrante del comité vecinal “No al estadio en Sodzil”, solicita al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, un pronunciamiento claro y abierto si el Estadio Sostenible de Yucatán se realizará o no en el terreno de la ex Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” en Cordemex.

Recientes declaraciones al Diario del director general del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, que el Estadio Sostenible sigue firme en Mérida y hasta donde sabía tiene como opción el terreno de Cordemex. La del alcalde Barrera Concha en el sentido que el Ayuntamiento no ha otorgado ningún permiso municipal para esa obra deportiva en ese lugar y que la empresa promotora busca otras alternativas; y la confirmación extraoficial que el Estadio Sostenible sí se construirá en Mérida, pero no en Cordemex y que sus promotores analizan seis terrenos diferentes.

Estadio Sostenible no se construiría en Cordemex

Protestas contra el Estadio Sostenible en Yucatán

Geovanna Campos encabeza un grupo de vecinos de Sodzil Norte y Cordemex que se oponen que el Estadio Sostenible se construya en el terreno que ocupó la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” y es la vocera del movimiento “No al estadio en Sodzil” que promovió amparos para detener el proyecto deportivo.

“Nosotros como colectivo vecinal estamos trabajando para que se regrese el terreno al estado y que sea un espacio comunitario, que sirva a los vecinos de esta zona”, informó. “Tenemos información extraoficial que el Estadio Sostenible ya no se llevará al cabo en este terreno por las recomendaciones de los colegios de arquitectos, parecía una locura y sin razón un estadio para 32 mil personas en ese pequeño espacio. Oficialmente no nos lo han comunicado las autoridades, pero hay una inactividad total del proyecto”.

Dijo que el año pasado sostuvieron reuniones con las autoridades con la finalidad que conforme avance el proyecto sea amable para todas las partes involucradas y que los vecinos de la zona no fueran afectados, pero en enero de este años nos dijeron que las reuniones serán hasta nuevo aviso, hasta hoy, no han vuelto a tener ningún tipo de contacto, porque dicen que no hay

avances”, manifestó. “Esto inactividad nos hace pensar que no está avanzando, si se va a hacer en otro lugar, lo ignoramos, no hay una información oficial del gobierno o la empresa”.

Vecinos solicitan una respuesta del Gobernador y el Alcalde

Foto de la presentación del Estadio Sostenible en Yucatán

La excandidata a diputada federal por el partido Morena afirmó que ante tanta incertidumbre y dudas, los vecinos de la comisaría Sodzil Norte, Cordemex y Ampliación Revolución solicitan al gobernador Vila Dosal y al alcalde Barrera Concha que se pronuncien de manera clara y abierta, si se va a realizar o no el estadio en el terreno de la exnormal.

“Es importantísimo que las dos máximas autoridades, una del Estado y otra de Mérida, digan si allí en ese terreno pequeño se hará o se cambiará a otro lugar”, reiteró. “Los vecinos vivimos en la zozobra porque cada vez que hay algún movimiento en ese terreno creen que ya lo van a construir y reactivan la idea de promover acciones legales. Cada vez que entran a podar los

árboles o meten una retroexcavadora para guardar piensan que ya van a tirar todo, que van a pasar encima del interés de la comunidad. Es importante que los vecinos sepamos si sigue o no este proyecto en ese terreno, es un derecho nuestro saber cómo van los proyectos que afectan nuestra tranquilidad y entorno”.

“Si no va a ser allí, que lo digan de manera clara, que devuelva la paz a los vecinos. Creemos que tenemos derecho a decidir qué se hará con ese terreno que pertenece a la colonia, no queremos que en un futuro se destine a torres de edificios”, subrayó. “Si se canceló, es porque escucharon a los especialistas, a los urbanistas, a los arquitectos y a los vecinos, creo que hay que terminar este trabajar para que ese espacio sea a favor de la comunidad meridana”.

Se le preguntó a Geovanna Campos si el gobierno del estado o el ayuntamiento realizan trabajos de mejoramiento urbano y de servicios públicos y respondió: “Nos dijeron que con el dinero de la venta del terreno lo invertirían en estas colonias para resolver problemas del mercado que está deteriorado, las vialidades, la presión del agua potable; no han hecho nada. Seguramente

justificarán que no se vendió el terreno y que no hay dinero para lo que ofrecieron”.

¿Quiénes integran el comité vecinal “No al estadio en Sodzil”?

Informó que el comité vecinal “No al estadio en Sodzil” lo integran vecinos de la comisaría Sodzil Norte, unidad habitacional Cordemex y la Ampliación Revolución. No la registraron como asociación civil ni tiene figura legal, sino que son vecinos que no están de acuerdo que en esta zona se construya un estadio enorme.

EI grupo interpuso amparos que fueron improcedentes, realizaron solicitudes de información vía transparencia y tienen reservado un procedimiento legal si ven que el Estadio Sostenible sí se construiría en el terreno de Cordemex.

“El alcalde (Barrera Concha) sabe muy bien que un proyecto de esta naturaleza sería muy nocivo para el desarrollo de esta zona, hasta hoy ha actuado de manera responsable al no otorgar el permiso y confiamos que así seguirá”, enfatizó.- Joaquín Chan Caamal.

