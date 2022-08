Cada vez más fábricas deciden abrir en Yucatán

Durante los últimos meses, la industria maquiladora y manufacturera de exportación de Yucatán abrirá o pondrá en servicio la ampliación de siete compañías en Mérida y municipios del interior del Estado.

“El panorama es muy bueno en estos momentos para la industria de exportación, estamos contentos de trabajar en forma conjunta con el gobierno del estado para traer mayor inversión y nuevas compañías”, destacó Alejandro Guerrero Lozano, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán (Index).

El directivo empresarial informó que este crecimiento industrial representa poco más de 2,500 nuevos empleos en este sector, con lo cual ya rebasaron los 30,000 que tenían a principio de 2022. Esto es un crecimiento de más del 6% en creación de nuevos empleos, pero cuando termine este año seguramente llegará al 10%.

Entre las compañías que invirtieron en su ampliación o construcción de su fábrica en Yucatán se encuentra la compañía china Woodgenix, que fabrica cocinas integrales de madera y tiene su sede en el parque industrial de Kanasín. La empresa abrirá una nueva planta industrial en Seyé con una planta laboral inicial de 400 trabajadores. Sería su tercera planta industrial en Yucatán.

Ventajas competitivas

El gobierno del Estado realiza negociaciones con grandes corporativos que son afectados por la guerra de Ucrania y Rusia, quieren cambiar de país y han puesto los ojos en México, entre los que figura Yucatán como principal atractivo por sus condiciones de seguridad pública y jurídica, señala Alejandro Guerrero Lozano, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán (Index).

“Tenemos un estado donde no se roban los contenedores, no hay asaltos a bancos ni industrias, no hay secuestros, hay problemas menores, pero que no afectan a la industria de exportación y eso da certeza”, dijo.

“Queremos hacer de Yucatán un centro de seguridad, con seguridad social, seguridad pública, seguridad jurídica y seguridad cibernética para los que vienen a invertir, si logramos todos esos niveles de seguridad despegaremos en la industria de exportación”.

El presidente de Index Yucatán recalcó que ya hay un trabajo con empresas globales muy grandes, pero estas negociaciones tardan de tres a cuatro años en cristalizar.

Existe la posibilidad que en el futuro llegue algún consorcio grande de los que están en Asia o Europa.

“La guerra es triste para unos países, pero en este lado del mundo de América se abre la posibilidad de que vengan empresas que están buscando otros lugares más seguros”, señaló.

“Yucatán está a dos horas en viaje de avión y a dos días de viaje en barco para que los contenedores lleguen al mercado de Estados Unidos, tenemos una ubicación geográfica muy privilegiada”.

Guerrero Lozano informó que en la reunión del Consejo Nacional de Index de ayer, en el marco del 35 aniversario de la fundación de Index Yucatán, el presidente de esta asociación, Luis Manuel Hernández González, informó sobre la apertura el próximo martes 9 de agosto de la oficina Index México en Washington, Estados Unidos.

Aquella tendrá como función la promoción de productos de exportación, la atracción de inversiones estadounidenses a México y dar asesoría sobre dónde pueden invertir según la vocación de cada entidad.

La oficina será una especie de embajada comercial de Index México en Washington, donde tendrán reuniones y citas de negocio con empresarios de Estados Unidos o de otras partes del mundo que estén en el vecino país.

Los reconocimientos fueron para la naviera yucateca Línea Peninsular que transporta desde hace 38 años los contenedores de productos de Yucatán a Estados Unidos; es decir, desde antes de la fundación de Index Yucatán.

También para la maquiladora Ormex, que es la primera empresa de exportación que funcionó en 1982 y fue el primer socio; a Luis Felipe López Alonzo, uno de los siete socios fundador de la asociación que sigue activo hasta hoy; y para Román Zavaleta Laviada por estar los 35 años al frente de la asociación de maquiladoras.