Analizan impugnaciones: algunos aspirantes a consejeros no serían de Morena

A una semana de que se llevó al cabo la elección de 50 consejeros de Morena, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Mario Mex Albornoz, informó que ya se presentaron varias impugnaciones ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

“Sí hubo denuncias de impugnaciones en todos los distritos, y aquí en Yucatán no tengo todavía la información, pero la vamos a estar recabando”, indicó Mex Albornoz, luego de reconocer que no tiene el número exacto de impugnaciones.

Sin embargo, señaló que las impugnaciones tienen que ver con el mal conteo de votos, el acarreo y la compra de votos, pero también por personas que no cumplían con los requisitos de la convocatoria y que resultaron electos.

“Estamos hablando de personas que participaron en otros partidos en 2021, y que no son de Morena o que no son de la coalición, por tanto, no cumplen con los requisitos que marcó la convocatoria y eso puede ser motivo por el cual el hecho de que hayan quedado como consejeros quede invalido; pero eso lo determinará la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Mientras, la convocatoria para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Estatal, programada para el domingo 14, no el día 7 como se había anunciado anteriormente, se mantiene.

Con respecto a la elección del Comité Ejecutivo Estatal, Mex Albornoz dijo que no se cuenta con una lista de aspirantes a sucederlo en el cargo. Y tampoco se sabe, pues lo determinará la Comisión Nacional, la hora y el lugar donde se llevará al cabo la asamblea, pero, tentativamente, sería a las 10 de la mañana en un salón de algún hotel.— IVÁN CANUL EK