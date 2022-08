Lío por una menor: Papá niega acusaciones de violencia vicaria

MÉRIDA.- "Jamás me han pegado, ni maltratado y yo quiero quedarme con mi papá", expresó la joven Yomara, en compañía de su padre, cuya mamá reclamó su custodia la semana pasada, durante una marcha que realizó en el centro de Mérida.

Janet Rodríguez Díaz, madre de la menor, el pasado 3 de agosto marchó desde el parque de San Juan hasta el Palacio de Gobierno exigiendo a las autoridades su apoyo para recuperar a su hija, de quien no sabía nada, según dijo, desde hace siete años atrás.

Al respecto, Edwel Manuel Cetina García, padre de la menor, afirmó que desde que la señora Janet realizó la protesta, la niña se ha visto afectada psicológicamente, con miedo e insegura. "Ella me pregunta 'Papá ¿y si me llevan a un albergue?', tiene miedo, no duerme bien", expresó el señor.

Padre de Yomara asegura que no está secuestrada

El acusado se pregunta por qué la mujer apareció después de 8 años pues, asegura, la niña jamás ha estado secuestrada, ni escondida de nadie.

"Su mamá siempre ha sabido dónde encontrarla. Jamás se le ha escondido ni se le ha prohibido verla, en cambio ella se cambió de domicilio y no avisó; ya ni la podía llevar al domicilio donde se supone la debe de ver porque ya no vive allá, hasta hace poco supimos dónde vive porque mi hija la mayor comenzó a platicar conmigo, supuestamente a escondidas, pero creo ya tenían planeado todo".

Tanto la menor, como su padre, expresaron su intención desmentir los dichos de la señora Janet con la asesoría de sus abogados con la intención de ejercer presión social, ya que ninguna denuncia ha procedido en su contra.

¿Cómo obtuvo la custodia de Yomara?

Respecto a la manera en la que obtuvo la custodia, el señor calificó de absurdo lo dicho de que un juez se la haya otorgado por haber trabajado en el IDEY, pues jamás desempeñó un trabajo de alto rango como para obtener ese tipo de favores.

"Las circunstancias del momento, lo de la hija en tratamiento, y otras cosas que rodeaban la situación, una de ellas muy delicada, hicieron que el juez me dé la custodia. Ella ni siquiera asistió a la última audiencia", señala.

Violencia vicaria en Yucatán: afirma que hace años no sabe nada de su hija

Janet Rodríguez Díaz hizo un llamado a las autoridades estatales para que pueda recuperar a su hija Yomara, a quien no ve desde hace siete años y vive violencia vicaria por parte de su padre, Edwel Manuel Cetina García.

La señora aseguró que su expareja obtuvo la custodia de la niña con ayuda del gobierno anterior, ya que el padre de la menor era coordinador del Instituto del Deporte durante el mandato de Rolando Zapata Bello.

La mujer señaló que se separó de su hija por cuestiones de salud de su otra hija, situación que, asegura, su expareja aprovechó para ''mover sus influencias'' y obtener la custodia de la niña. Ésta, dice la madre, actualmente sufre violencia vicaria e incluso ha intentado quitarse la vida.