Gasolina ''Premium'' en Mérida: esto cuesta sin el subsidio federal

Las gasolineras de Mérida ajustaron a la alza el precio del combustible de la marca Premium, pero no fue un aumento espectacular porque el retiro del subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps) será gradual.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda federal informó que la gasolina Premium, de alto octanaje, ya no tendrá el subsidio del 100%. Esto ocasionaría que los consumidores paguen 36 centavos de más por cada litro.

La gasolina Magna mantiene el subsidio de 100% del Ieps que equivale a $6.1798 por litro y el diésel de $8.1921 por litro.

En un recorrido por las gasolineras del Anillo Periférico se vio que hay distintos precios de las gasolinas en las estaciones de servicio, pero casi ya llega a los $24 por litro de la Premium. Los principales precios de esta gasolina son de $23.89, $23.79, $23.69, $23.59.

Descartan impacto del aumento de gasolina en Yucatán

El propio sector gasolinero tiene incertidumbre sobre el retiro del subsidio del Ieps a la gasolina Premium, pero no le preocupa porque es un combustible de bajo consumo en comparación con la Magna que es el de mayor demanda de los automovilistas y el diésel que es el que utiliza el transporte de pasajeros y de carga.

Es decir, el retiro del subsidio federal a la Premium no tendrá tanto impacto en la productividad, la inflación y los servicios.

Aun con el retiro del subsidio a la gasolina Premium, las gasolinas mexicanas siguen “baratas” en comparación con las de Estados Unidos por el subsidio federal. Sin embargo, este subsidio del Ieps ya causa un impacto negativo en la hacienda pública federal y por ello empezó el retiro del apoyo por medio de este impuesto.

“Fue una variación mínima el ajuste a la gasolina Premium”, reportó un empresario del ramo, quien resaltó que es el combustible de menor venta en el mercado.

La incertidumbre que pesa entre los gasolineros yucatecos es que el ajuste será gradual cada semana y no saben hasta donde llegará el precio. Además, el gobierno federal asumió el compromiso de no subir las gasolinas mexicanas en la administración del presidente López Obrador, pero no lo ha evitado porque siempre están a la alza por los precios internacionales del petróleo.