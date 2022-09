Arrancan las Rutas Nocturnas de transporte “Va y Ven” en Mérida: Paraderos, horarios y precios

MÉRIDA.- Como parte de la transformación al sistema de transporte público que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal, la noche de ayer miércoles comenzaron a operar las nuevas Rutas Nocturnas del sistema de transporte “Va y ven”, con las cuales los trabajadores cuentan con una opción de movilidad las 24 horas del día que sea segura, ágil, cómoda, moderna y, sobre todo, signifique ahorros de tiempo y dinero.

Por instrucción de Vila Dosal, el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, acudió a los paraderos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad para supervisar el funcionamiento este nuevo servicio.

En una primera etapa arrancaron 13 rutas nocturnas, que operarán de miércoles a sábado, de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

En punto de las 11 de la noche, Hernández Kotasek abordó la ruta 60 Sur para constatar su primer recorrido, donde también estaba José Alfredo Chalé Pech, quien se dirigía a su casa después de su jornada laboral en un comercio de artesanías del centro histórico de la ciudad.

Chalé Pech resaltó los beneficios del nuevo servicio nocturno de transporte, ya que sale de trabajar después de las 10:30 y cuando llegaba a su paradero no siempre encontraba camión que le lleve a su hogar, por lo que se veía en la necesidad de tomar taxi a su casa hasta 5 veces a la semana, lo que representaba un gasto de 40 a 80 pesos.

"A veces llegaba a mi paradero, había mucha gente esperando y muchas veces no llegaba el camión, entonces me entraba la desesperación porque ya quiero llegar a casa y mejor tomaba un taxi, pero en fines de semana eso me sale más caro", relató.