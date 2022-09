Análisis periodístico

El oficio de informar es entendido en Diario de Yucatán, desde su nacimiento hace 97 años, no solo como una tarea de difundir noticias, sino también de formar opinión entre la sociedad para contar con una comunidad cada vez más sólida en materia cívica. Para ello, provee información a fin de que cada miembro de sus audiencias haga el propio ejercicio de análisis y reflexión.

Como parte de esta tarea, realizamos ayer un ejercicio, con miembros de nuestro equipo de periodistas, para analizar el sondeo de la semana que termina entre lectores de las publicaciones de Grupo Megamedia, cuyos resultados publicamos ayer. El sondeo, que ofrecemos nuevamente en esta página y se puede encontrar en la liga https://bi t.ly/3eEBnca, consistió en la pregunta: “A cuatro años de gobierno, ¿crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo sus promesas?"

El análisis de los periodistas del Diario se hizo a la luz, también, de la lectura del artículo del periodista Jorge Zepeda Patterson que publicamos en la página editorial de la sección Nacional-Internacional de esta misma edición, en el que analiza la relación del presidente de México con la prensa y el aparente nulo impacto que las críticas tienen en su popularidad.

A continuación, los comentarios de los periodistas:

Juan Carlos Góngora Solís:

Subdirector editorial

Los resultados del Sondeo Megamedia de esta semana ratifican cómo el Presidente sale generalmente triunfador en las batallas de las percepciones, no en balde ha construido durante dos décadas un discurso que supone congruencia con los ideales que dice defender.

Un débil espíritu crítico en la sociedad y la repetición masiva de discursos y propaganda permitieron al candidato que sigue en el papel de candidato (pero ahora desde el gobierno) construir sólida coraza para su imagen y la ilusión de certeza y credibilidad en sus acciones.

Víctor Dzul Zum:

Coordinador de cierre de edición

Uno de los problemas de los gobernantes de corte populista es que casi siempre generalizan cuando hacen comentarios sobre los medios de comunicación a los que consideran que son sus adversarios.

En el caso de los periódicos independientes, como Diario de Yucatán, parte esencial de su razón de existir es su postura crítica ante el poder, porque así lo demandan los lectores y la sociedad en general, de tal manera que es fácilmente identificable como adversario del régimen y, por tanto, no merecedor de los "favores" de la publicidad oficial.

Angel Noh Estrada:

Reportero de la Unidad de investigación C9

Las cifras que arrojan varias encuestas nacionales nos muestran que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue alta. Sin embargo, valdría la pena preguntar por qué en Yucatán no le va tan bien al mandatario como en el resto del país.

Y esto no es una percepción personal. El reciente sondeo de Grupo Megamedia, cuyos resultados se publicaron ayer, fue contundente: el 68% de quienes participaron en este ejercicio consideró que, a cuatro años de su llegada a la Presidencia, López Obrador no está cumpliendo sus promesas de campaña. Estos números tienen concordancia con los que arrojó la encuesta de revocación de mandato, que representaron para el político tabasqueño 117,257 votos menos que los que obtuvo en la elección presidencial de 2018.

López Obrador mantiene un ataque sistemático contra los medios de comunicación críticos. Los desdeña y en gran medida basa su “fortaleza” en las redes sociales y en los alcances de su política asistencialista, que, hay que reconocerlo, le ha otorgado amplia clientela electoral. Con todo y eso, insisto, hay que preguntarse por qué en Yucatán no le va tan bien como en otros estados. Muchos tendrán una buena respuesta.

Luis Alberto Luna Cetina:

Coordinador de la sección Nacional-internacional

El Sondeo Megamedia sobre si el presidente AMLO cumple o no sus promesas refleja, al menos en parte, lo que plantea en su artículo de hoy el politólogo Jorge Zepeda Patterson: 1) que hay una ruptura de la 4T con la prensa tradicional, y 2) que las clases populares mantienen la simpatía y aprobación hacia el Presidente.

Creo que la crítica radical al mandatario hace eco en los círculos de clase media y alta, pero tiene un efecto contrario en las clases populares, pues parece aumentar la simpatía hacia el líder populista y proveedor y el rechazo a quienes, desde su perspectiva, tienen una vida cómoda.

Nadie tiene el monopolio de la verdad, ni los que aplauden todo lo que hace y dice AMLO, ni los que descalifican y critican todo lo que viene de la 4T. La virtud está en el término medio, dicen los filósofos y los místicos. Bien harían los medios de comunicación en volver a sus orígenes de ser tribuna equilibrada de todas las voces, en este caso, de los que están a favor y los que están en contra del presidente en turno.

Hernán Casares Cámara:

Reportero de la Unidad de investigación C9

El Sondeo Megamedia confirma la percepción generalizada sobre la popularidad de López Obrador, según la cual a mayor ingreso y educación menos simpatía por el presidente.

Hasta qué punto Diario de Yucatán y las demás plataformas de Grupo Megamedia han influido en esta percepción, es difícil saberlo con precisión. Lo que sí se puede afirmar es que, a diferencia de otros medios tradicionales en el resto del país, los de Megamedia han mantenido a lo largo de su historia una constante posición crítica frente al poder, independientemente del partido que gobierne, sin que esto signifique perder objetividad.

En el caso específico de AMLO, Megamedia se esfuerza por ofrecer información equilibrada, con lo bueno y lo malo de su gestión, y esa misma posición prevalece en las páginas editoriales, donde aparecen artículos tanto de críticos acérrimos del Presidente como de analistas que lo defienden enérgicamente.

Fernando Victoria Ayuso:

Coordinador de información “soft”

La relación de los medios con los ciudadanos ha cambiado. Estamos en plena transformación por el asfixiante exceso de información falsa, dudosa y verdadera que circula en redes sociales e internet; por las nuevas generaciones que fundamentan su existencia contra el “status quo”, y por los líderes populistas que aprovechan ambas situaciones para influir en las grandes masas vulnerables por su pobreza económica y educativa. Además, cito a Zepeda Patterson: “La mayor parte de la publicidad comercial busca a los llamados segmentos A, B y C+, grupos de poder adquisitivo medio y alto, en gran medida desfavorables a la retórica y los modos de un gobierno popular”. Es decir, los medios serios no llegan a las masas como sí lo hacen las redes sociales, el internet gratuito y los programas sociales que reparten “apoyos” económicos, y refuerzan la idea de que los líderes populistas sí apoyan a la población y los medios serios solo se ponen a ello. Nuestro sondeo es claro, la mayoría de los lectores del Diario considera que el gobierno de López Obrador no ha cumplido sus promesas, pero los de ¡Al chile! piensan que sí ha cumplido.

Olegario Moguel Bernal:

Director de Medios Tradicionales

La infografía muestra que, mientras menos preparación tiene el público (lectores de ¡Al chile! y La i), más cree que el presidente está cumpliendo sus promesas (¿analiza o cuestiona? No lo sabemos, pero no es importante; es un tema de percepción y beneficios recibidos). Por el contrario, cuanto más preparado el lector (el Diario y MegaNews), más crítico y desaprobador resulta (es probable que por tener más información sobre los grandes temas nacionales).

Ahora bien, el artículo se basa en una cifra demoledora: 95% (aunque discutible, la idea habla de una avasalladora mayoría) de los medios tradicionales están contra el presidente y éste tan campante con su popularidad intacta. Pero ojo: ¿a qué se le llama “medios tradicionales”? La televisión abierta, por ejemplo, es un medio tradicional que no ha mostrado ser crítico. Por el contrario, es bien sabido que Televisa es la empresa de medios que más dinero recibe de la 4T, a carretadas. TV Azteca también es una gran beneficiaria del régimen actual.

Otra cosa sería hablar del 95% de los “medios serios”. Medio tradicional (es decir radio, prensa y televisión) no es sinónimo de medio serio.

¿Quiénes consumen los medios serios? El público crítico y analítico, que en México y el mundo es minoría. Si en vez de hablar de “medios tradicionales” habláramos de “medios serios”, la proporción se invertiría: los medios que apoyan -o no critican- al Presidente son consumidos por el 95% de la población, contra el 5% de los serios y críticos. Esto explica por qué su popularidad no se ve afectada. Y esto indica también que los medios siguen teniendo una influencia que el articulista les pretende negar, pero cada uno en su público meta.

Javier Caballero Lendínez:

Gerente de Medios Comerciales

México no está listo aún para ser un país que mire al futuro con la seguridad de que todos remamos del mismo lado. Desigualdad, pobreza y dependencia excesiva del gobierno son claves. Esos ingredientes, unidos a una defensa de un nacionalismo exagerado y falso, anclado en figuras del pasado, crean el panorama ideal para que un personaje como Andrés Manuel López Obrador se mueva como pez en el agua. No habrá otro como él en México a pesar de sus grandes problemas estratégicos en economía, seguridad, salud y educación. La propaganda derroca a la prensa tradicional porque se vale de todo sin pudor, de adversarios, enemigos imaginarios, invasores y mentiras.

Sorprende la aceptación del Presidente a pesar de todo. Y es que el corazón mueve montañas, especialmente cuando las montañas tienen un nivel educativo muy pobre. Faltan muchos años para que el pueblo de México no vea la figura de un presidente como un rey o mesías. Lo hacía con el PRI y lo hacía con el PAN. ¿Qué ha cambiado en nuestro país para que este pueblo haga algo distinto con Morena?

Luis Alberto González Uribe:

Director editorial

La percepción que un ciudadano tiene de quien gobierna pasa por la cantidad y la calidad de información que busca y obtiene. Eso queda muy claro en el resultado del sondeo de Grupo Megamedia. Quien tiene información basada en datos y analiza las causas de esos indicadores concluye que los resultados del gobierno son muy pobres en rubros como crecimiento económico, corrupción, seguridad y combate a la desigualdad social, que figuran entre las principales promesas del presidente López Obrador.

La prensa juega un rol muy importante en la construcción de esa percepción. Y si bien, como analiza Jorge Zepeda en su editorial que publicamos hoy, hay medios que han cambiado su línea editorial porque han dejado de recibir dinero oficial (hay muchos medios con escasa presencia que reciben ahora más que en otros gobiernos), hay una prensa independiente que desde su origen ha ofrecido información investigada, sustentada en datos. El Diario es un buen ejemplo.

Un dato importante es que, a diferencia de otros gobiernos, el actual implantó la conferencia matutina que, de lunes a viernes, permite amplio espacio al Presidente para tener una mezcla de promoción, generalidades, descalificaciones, verdades a medias y francas mentiras. Es un factor que influye en la percepción, especialmente si no se busca información verdadera.