Impulsarán una nueva figura en el Congreso estatal

La próxima semana representantes de mexicanos en Estados Unidos presentarán ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) una “Acción Afirmativa” para que en las próximas elecciones de 2024 los partidos consideren en sus listas de candidatos a diputados al “legislador migrante”, que represente y defienda en el Congreso los derechos de los yucatecos que están fuera del país.

Gladys Pinto Durán, representante en Yucatán del Colectivo de Federaciones y Organismos Mexicanos Migrantes, añadió que la presentación de este recurso legal se haría el próximo viernes cuando arribe a esta ciudad procedente de Los Ángeles Efraín Jiménez Muñoz, coordinador de dicha organización.

La representante de esta organización, oriunda de Tekantó pero que reside desde hace varios años en Los Ángeles, recordó que en el plano federal ya se ha instituido que los partidos deben incluir en su lista de candidatos plurinominales a diputados federales, se debe incluir a un migrante, entre los 10 primeros sitios, y esto se aplicó en las últimas elecciones federales de 2021.

“Lo que haremos al presentar esta Acción Afirmativa será hacer que esta disposición que ya se aplica en las elecciones de diputados federales, también se haga en los procesos electorales para elegir a los legisladores estatales, como ya se hace en otros estados”, explicó.

Entidades

La mexicana que reside en el extranjero señaló que los estados donde ya incluyen en sus respectivos congresos a diputados migrantes son Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco y últimamente Guanajuato.

“En Estados Unidos hay una cantidad considerable de yucatecos con derechos políticos y electorales vigentes, que incluso votan desde allá para elegir al gobernador de Yucatán, y merecen tener un representante aquí, que defienda sus derechos e intereses, que hable por ellos en el Congreso”, dijo.

Para dar una idea de la cantidad de yucatecos en el extranjero la entrevistada citó que oficialmente, por los tramites que han hecho en

consulados, se sabe que hay 230 mil paisanos, pero en realidad son mucho más, son alrededor de 800 mil, si se considera a los familiares de esos 230

mil, y los que no están legales.

Gladys Pinto estimó que en las próximas elecciones de 2024 en Yucatán ya se estaría incluyendo al diputado migrante, con este trámite de la “Acción Afirmativa”.

Explicó que esta figura legal se aplica cuando un grupo social o una comunidad no es tomada en cuenta, como en este caso son los miles de yucatecos que residen en el extranjero, que actualmente no se les toma en cuenta, no tienen una representación aquí, en su propia tierra, “no somos ciudadanos de segunda tenemos derechos igual que todos los mexicanos aquí, solo que estamos en el extranjero, y no por eso los perdemos”.

“No es justo, no se les toma en cuenta, no tienen una representación, y son los que por las remesas, el dinero que mandan a sus familias desde allá, hasta aquí, representan fuertes ingresos para Yucatán, apoyan muchas veces no solo a sus familiares, sino las fiestas de su pueblo, por eso merecen ser representados aquí”, remarcó.

La mexicana en el extranjero consideró que se está con demasiado tiempo de anticipación, por si hubiese resistencia por parte de algún partido o algún otro interesado no están de acuerdo y desean impugnarlo, se pueda resolver en los tribunales, como ocurrió en otras entidades, el último de estos fue Guanajuato, donde finalmente se confirmó que se debe incluir al diputado migrante en su legislatura.

Lo que procede en estos casos –continuó- si no hubiera oposición alguna, sería que en el Iepac le den curso empezando por trabajar en sacar los lineamientos que deberán seguir los partidos, para incluir en sus listas de candidatos plurinominales a un migrante, así como definir los requisitos que deben cumplir para ser registrados.