Acusan a Michell Fridman de violencia política; Víctor Cervera critica silencio del Gobierno

Víctor Cervera Hernández denunció a Michelle Fridman Hirsch, secretaría de Fomento Turístico del Estado; ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por cometer violencia política en razón de género y por homofobia.

Además, acusó al Gobierno del Estado -empezando desde el gobernador- de guardar un silencio sospechoso en este asunto y ''premiar'' a la secretaria con un extenso viaje por Europa donde ya se encuentra.

“Fui hoy (por el miércoles) a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y presente una queja, levante una denuncia contra la secretaria por violar mis derechos humanos, por cometer violencia política en razón de género y por homofobia en mi contra desde las redes sociales”, agregó el ex secretario de Fomento Económico del Estado.

Víctor Cervera Hernández, a la espera de una disculpa

Entrevistado luego de haber interpuesto esta queja o denuncia, Cervera Hernández dijo que le dio tiempo a la funcionaria para ver si se disculpaba, borraba sus twits, o corregía de alguna manera lo que dijo en su contra, pero no solamente no lo hizo, sino que también por parte del gobierno del Estado hay un silencio cómplice.

“Significa que le están permitiendo a un servidor público (Michelle Fridman) humillar a un ciudadano referirse de esa manera a un ciudadano, violando varios preceptos que allá la Comisión de los Derechos Humanos detallara las cosas”, citó.

¿Qué sucedió entre Michelle Fridman y Víctor Cervera Hernández?

El pasado lunes informamos que Michelle Fridman encendió un debate y polémica en redes sociales al escribir erróneamente el nombre de un municipio, pero más aún al dar una respuesta poco amable Cervera Hernández hijo del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco, respondiéndole al referirse a él con la polémica frase de: “De dama a dama”.

Cervera Hernández confirmó que la queja es precisamente por esa respuesta, “pues totalmente es una manera despectiva, homofóbica, agrediéndome cuando como funcionario público ella no debe reaccionar así”.

Víctor Cervera cuestiona silencio de Gobierno de Yucatán

Con esta queja y otras más que prepara, el entrevistado dijo que espera primero exhibir a una autoridad que viola la ley; la secretaria de fomento, y también a "un gobierno que solapa esta violación, esta humillación al pueblo, a la gente de Yucatán".

“Espero sentar un precedente y, dejar antecedentes en caso de lo que ya estoy viendo que viene, que va a ser ese ataque hacia mi persona y mi familia, ahora si que es: miren, se los dije, esta gente así se maneja” indicó.

“Entonces ya me estoy enfrentando a un problema grave, donde todos sabemos que el espectriz de la secretaria es precisamente la imagen, la comunicación, etc., en redes, y ya estoy viendo gente que me está atacando en redes, se está metiendo conmigo, con mi familia, y lo más seguro es que ahora venga un ataque en las redes con información falsa, manipulada y demás, porque veo que este gobierno simplemente es cómplice de una persona que actúa de esa manera”, dijo. Imagen de la queja presentada contra Michelle Fridman ante la Codhey. Foto de Cortesía

Agrego que incluso ayer mismo le informaron que, esa funcionaria una vez más está en Europa, viajando en lo que ella llama sus viajes de promoción con su gente afín y allegados. Imagen de la queja presentada contra Michelle Fridman ante la Codhey. Foto de Cortesía

“Alguien tiene que hacer algo, por eso estoy acudiendo a la primera instancia que es la CODHEY, voy a ir a otras porque no me voy a quedar así, no voy a permitir que nos anden insultando a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, y somos los que al final de cuentas mandamos sobre un servidor público, no nos deben ofender”, comentó. Anticipo que también acudirá a denunciarla ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y todas las instancias necesarias, no voy a permitir que esto se quedé así”.

Michelle Fridman, en señalamientos

En última instancia dijo que esperaría que de alguna manera pudieran corregirlo y evitar que vuelva a suceder, porque mucha gente le ha mandado mensajes privados, diciéndole que esto no es nuevo.

Explica que varias personas señalan a la secretaria de humillarles con dichos y acciones, pero por temor a perder el trabajo, falta de tiempo o recursos no pueden actuar de igual manera.

“Yo la verdad soy una persona que he crecido como servidor público, entre servidores públicos se cómo se debe de actuar, soy una persona que sabe reconocer sus errores, he cometido errores y los he enmendado, pero soy una persona que no se amedrenta, y pase lo que pase seguiré defendiéndome, porque hay mucha gente detrás de mí que me lo agradece, me dice usted está haciendo lo que yo no pude hacer”, afirmó.