Recomendaciones para no ser víctimas de fraudes de créditos

El préstamo para comprar una llanta que necesitaba para el trabajo extra que realiza como conductor de una plataforma no solo le salió caro a Carlos, sino que perturbó su estabilidad emocional y la de su familia.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado sobre la importancia de ser precavido al optar por los préstamos que se ofrecen en forma inmediata y sin requisitos.

A su decir, generalmente esas empresas operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos.

En su mayoría solicitan al usuario que deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar los gastos de administración y gestoría, sin llegar a su entrega final.

Tales empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión, por lo que no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, la institución no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

Antes de solicitar un crédito la Condusef alerta sobre no dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas (no son financieras ni están reguladas por la Condusef); cerciorarse de la identidad y del registro de la institución en http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp; pues es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

No comparta información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de sus cuentas, tampoco realice transferencias electrónicas o depósitos bancarios si no se está seguro de la correcta identificación de la entidad que otorga el crédito.— Iris Ceballos Alvarado