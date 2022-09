Raúl Paz, en Morena: de criticar la militarización a elogiar a AMLO en Twitter

MÉRIDA.- Casi cuatro horas después de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció la adhesión del senador Raúl Paz Alonzo a ese partido, el yucateco fijó su postura en un vídeo. En él afirma que Andrés Manuel López Obrador "es el único gobierno y presidente que ha mirado a ver (sic) al sur de nuestro país".

En su mensaje, el ahora expanista afirmó que la decisión tomada hoy es la más difícil de su vida laboral y política. "Difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar", afirmó.

"Estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación, por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita", continuó en su mensaje.

Antes, en otro mensaje en Twitter publicado a las 5 de la tarde, respondió al anuncio hecho por Mario Delgado. "Gracias coordinador por la confianza, juntos seguiremos trabajando a favor del pueblo de México", escribió.

Raúl Paz borra sus tuits

Cabe mencionar que a raíz del anuncio hubo varias reacciones de rechazo a la decisión entre políticos, periodistas y activistas. Entre los mensajes planteados hubo varios que le recordaron al senador sus tuits en contra de la militarización en el país, los cuales fueron borrados.

En un vídeo publicado el 7 de septiembre el legislador manifestó que no estaba de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se incorpore al Ejército. Lo consideró un modelo peligroso y que no fortalece a los policías.

Raúl Paz en Morena: pocas reacciones locales

Aunque en Twitter hay varias reacciones sobre el cambio de partido de Paz Alonzo, son contadas las que involucran a actores de la política en Yucatán. Los otros dos senadores yucatecos, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y Verónica Camino Farjat, de Morena, han guardado silencio sobre el hecho.

Como detallamos en nota aparte, el PAN Yucatán publicó un comunicado en el que anuncia la expulsión del exdirigente estatal de ese partido.

Erica Millet Corona, exsecretaria de Cultura del gobierno de Mauricio Vila, opinó que no sorprende "el brinco" de Raúl Paz. "Reúne todos los requisitos para militar entre los morenistas: sinvergüenza y trepador. Me pregunto si Joaquín Díaz celebra el acontecimiento. No lo creo", escribió.

La exfuncionaria fue más allá. "La cercanía de Mauricio Vila con el senador puede leerse como un indicador más de que el PAN entregará el estado a Morena".

La exalcaldesa de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, por su parte, consideró a Paz un "oportunista de principio a fin". "Nada nos extraña de quien nunca ha tenido compromiso con la democracia, con Yucatán y muchos menos con México".