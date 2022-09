Caso Paz: “Tema es de Morena, no del PAN”

“Hay demasiado trabajo aquí en el Congreso para distraernos en temas ajenos”, así respondió Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada del PAN, al preguntarle sobre la traición del senador Raúl Paz Alonzo, quien abandonó las filas panistas y ahora está en Morena.

A pesar de la insistencia de los reporteros, el entrevistado dijo que “el tema es de Morena, no del PAN”.

“Yo me voy a reservar cualquier comentario, no vamos a generar ningún tipo de polémica”, dijo.

“Creo que al PAN le afecta si no trabajamos los diputados, si el gobernador no hace bien su labor, si el alcalde de Mérida y los emanados de Acción Nacional no cumplen la expectativa y no generan la confianza suficiente para que la gente siga creyendo en nosotros. Eso sí afecta”, respondió cuando se le preguntó si el caso de Paz afectaría a su partido.

Al preguntarle si se quitaron un peso de encima con la salida del senador del PAN, insistió en que “eso lo tiene que definir la propia directiva de Morena; el PAN ya fijó su postura. Insisto, no le demos muchas vueltas, hay demasiado trabajo aquí en el Congreso para empezar a ver otras cosas que no nos corresponden”.

“Creo que defraudaríamos mucho a la gente que nos ha dado la confianza si perdemos el tiempo”.— D.D.M.

“Yo no voy a entrar en esas polémicas, no voy a entrar en esas lides ni en esas arenas, creo que a Yucatán le falta tener gente que se comprometa, que trabaje, que tenga palabra, que cumpla, porque si no lo tenemos, pues nos vamos a parecer a los políticos de todo el país”, afirmó.

“Yo lo dejaría en manos de Morena, no en manos del PAN. Ese es un tema que no le vamos a ‘causar’ algún comentario, ni mucho menos a generar una polémica”, añadió.