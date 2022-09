El salto de Raúl Paz; bajo el análisis periodístico

Aunque era bola cantada en ciertos círculos políticos, la salida del senador yucateco Raúl Paz Alonzo de la bancada del PAN en el Senado de la República para incorporarse al grupo de Morena fue una de las principales noticias en la semana que concluye.

Varios elementos confluyeron en la mente de los ciudadanos cuando Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció la noticia el martes, le dio la bienvenida al polémico funcionario yucateco y anunció que Paz Alonzo sería el “comisionado nacional de enlace (del partido de AMLO) con el sector empresarial”, porque “tiene muchos conocidos”.

Entre esos elementos destaca el momento crucial que se estaba viviendo en el ámbito legislativo porque el Senado de la República se disponía a discutir una iniciativa priista para prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Morena y sus aliados del PVEM y el PT necesitaban el respaldo de más senadores porque no tenían el número de votos suficiente para sacar adelante esa iniciativa y con Raúl Paz ya tenían un voto más.

Otro elemento a destacar es el papel que Raúl Paz ha tenido en la política yucateca, en las filas del PAN, de donde dio el salto a varios puestos públicos, incluida la senaduría que hoy ocupa.

El analista Luis Ramírez Carrillo dijo al Diario que con su salida de la bancada panista, Raúl Paz cometió una triple traición: a los electores que votaron por él, al PAN yucateco y al gobernador Mauricio Vila Dosal, que lo ha apoyado contra viento y marea.

Con este panorama, nueve periodistas de Grupo Megamedia expresan los siguientes puntos de vista, para que el lector se forme la mejor opinión:

Valentina Boeta Madera -Reportera de la Unidad de Investigación C9

De Raúl Paz trascienden más sus polémicas que los resultados de su trabajo como diputado y senador: los “moches”, la fiesta con nudistas, su noviazgo con una conductora de televisión y, ahora, su renuncia a Acción Nacional y su acercamiento a Morena... Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso es que Raúl Paz no es el único en su tipo, él es solo un ejemplo más de la forma en que se hace política en México: acomodarse a la corriente que sea con tal de sacar la mayor ventaja individual. Es una práctica que se observa en todos los partidos y no respeta género.

Pero no se vale quejarse de quienes, como el senador, “chapulinean” entre partidos si el día de las elecciones les seguimos la corriente. No solo a los candidatos, sino también a los que los toleraron en sus organismos políticos de origen y a los que les aplanaron el camino para que dieran el salto.

Si de verdad nos indignan prácticas como las de Paz Alonzo, al votar hay que recordar quiénes permitieron que el senador permaneciera en el partido cuando ya se hablaba de los “moches” y de la fiesta con “chicas buena onda”. De la misma manera que hay que recordar a quienes en el ahora expartido del senador le abrieron las puertas a, digamos, el alcalde de un puerto y a un secretario de educación procedentes de partidos contrarios.

Flor de Lourdes Estrella Santana -Redactora de la sección Yucatán.

Raúl Paz resume cómo son los políticos y los partidos ahora en México. Los políticos ya no tienen honor, los partidos son solo membretes; ambos ya solo buscan llegar al poder y llenarse de dinero. Se han olvidado del bien común, de gobernar para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos que no tiene salario ni pensión dignos, espera una hora por un autobús en plena ciudad de Mérida, sufre el desabasto de medicinas y hasta de lo mínimo, como los libros de texto gratuitos…

Ganan los políticos y partidos. Los hoy adultos hemos visto gobernar a Fox con el PAN y a AMLO con Morena en el país, y a Patrón Laviada y Vila con el PAN en Yucatán, todos se llenaron de priistas que desertaron del PRI para gobernar con el PAN, ahora dejan al PAN por Morena, mañana se irán con el que sigue. Lo grave es que haya mexicanos defendiendo a “su partido” y atacando al otro, estamos divididos, y ese es el país que les dejamos a nuestros hijos jóvenes, quienes con los ejemplos aprenden que un político honesto no prospera, que hay que ser “camaleón” y no tener principios ni honor para llegar y permanecer en el poder. Los mismos partidos han envilecido la democracia al hacer candidatos a personas que han mostrado no tener calidad moral, como Paz, famoso por su escándalo de bailarinas de “table dance” en 2014 cuando era diputado federal por mayoría de Mérida y, pese a ello, el PAN lo hizo legislador local en 2015 y senador en 2018, ambos de manera plurinominal. Paz confirma que el ciudadano elector es el que pierde otra vez: ya no puede tener certeza de que hay partidos de oposición y en 2024 tendrá que elegir al “menos peor” de los partidos o candidatos.

José Rodrigo Aranda García- Redactor de la sección Nacional-Internacional

La salida de Raúl Paz del PAN para pasar a las filas de Morena solo es el claro reflejo del perfil que tienen muchos políticos, además de ser un capítulo más que demuestra que ellos ponen sus intereses personales por encima de los del pueblo. Ya hay numerosos ejemplos de “chapulines”, como la senadora Lilly Téllez, quien llegó a ese cargo en 2018 cuando militaba en el partido de AMLO, pero luego se pasó a la bancada del PAN en la Cámara Alta. Otro caso reciente es el del regidor de Kanasín Aarón Solís Herrera, quien también obtuvo su cargo por medio de Morena, pero luego pasó al panismo.

El perfil de Raúl Paz es bien conocido por la mayoría de los yucatecos, por lo que me parece que a algunos no les sorprendió la noticia; lo que sí pudo haber sorprendido fue esa transformación de ideales que no coinciden con los de la 4T y sobre todo el anuncio que se realizó en medio de una discusión tan importante en el Senado, como la que tiene que ver con la seguridad pública.

El hecho me genera la siguiente pregunta: ¿Usted aún le cree a los políticos?

Considero que nadie gana o pierde con la salida del senador yucateco de un partido de derecha. Donde sí creo que todos perdemos es en seguir votando por perfiles como los ya mencionados anteriormente, que, sabemos, es el común para estar en la política mexicana.

Margarita Isabel Montero Zaldívar- Coordinadora de la Agencia Informativa Megamedia

La salida de Raúl Paz del PAN no es algo novedoso —ya circulaba el rumor en las filas del blanquiazul desde hace meses—, pero eso no lo hace menos lamentable. Si bien estamos seguros que su “salto” se debe a un tema de ambición política, su cambio de bando podría ayudar a satisfacer los deseos de la 4T en algunos temas ríspidos que podrían afectar al país. Algo es un hecho, Morena demostró que hará lo que sea por obtener lo que quiere, aunque eso signifique agregar más personajes non-gratos a sus filas.

Por otro lado, los que no extrañarán al legislador son los panistas, pues desde hace un tiempo ya no lo querían en sus filas y apuestan a que con este salto estaría firmando su muerte política.

Jéssica Elizabeth Ruiz Rubio- Editora de contenidos digitales.

Fidelidad no es una palabra que defina la historia personal y laboral de Raúl Paz. El cambio resulta poco sorpresivo; sin embargo, el anuncio de un día para otro en medio del asunto de la militarización del país deja la idea común de que “le llegaron al precio”.

Las especulaciones sobre qué le ofrecieron son muchas. Algunos dicen que una candidatura para 2024. No lo veo tan viable en medio de las cada vez más tribus al interior de Morena en Yucatán. Voy más por que buscó inmunidad ante un “trapo sucio” que le encontró la Fiscalía General de la República o el ofrecimiento de un cargo en el gobierno federal.

¿Quién gana o quién pierde? Pierde el país y la democracia. Paz abona a una mala reputación y gana la posibilidad de que sea tomado en cuenta en Morena. Los panistas pierden un voto en el Senado, porque a Paz lo habían perdido hace mucho.

Alejandro Acevedo Vales- Redactor de la sección Local

Cuando falleció el destacado activista Guillermo Vela Román, un comentario que llegó al Diario decía que “se metió a evangelizar en una de las actividades más podridas que existen: la política”. Desgraciadamente, cada vez notamos más en nuestro país y estado la suciedad política y el caso del senador Raúl Paz nos lo confirma de nuevo.

De cerca y de lejos, Paz es un personaje que carece de principios, se marea con el poder y carga con documentados antecedentes de corrupción que lo retratan de cuerpo entero. Con eso, quebrarlo era fácil.

Es muy claro que busca nuevos cargos al acercarse el fin de su senaduría. Además, con una posible candidatura y ante el casi seguro triunfo de Morena en las elecciones presidenciales de 2024, tendrá un abanico de opciones para seguir pegado al presupuesto público.

No me imagino a los verdaderos morenistas celebrando su traslado al partido. Pero también el caso Paz debe de ser un fuerte llamado de atención para los panistas, que lo hicieron diputado local y federal, senador y hasta presidente estatal de su partido.

Eric Moisés González Martín- Coordinador de la sección Local

La salida de Raúl Paz del PAN era bola cantada y cuestión de tiempo, luego del fallecimiento del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle en 2018, de quien se decía era su padrino político en el ámbito nacional. Ese año, en la precampaña, se rumoró muy fuerte que la candidatura panista al Senado la obtuvo con ayuda del poblano, que en ese tiempo tenía fuerte influencia en el Comité Directivo Nacional panista.

Que se sume a Morena resulta escandaloso definitivamente, no solo por lo calculado de la decisión, que refleja más que nada la búsqueda de sus intereses personales, sino también porque es el partido en el que todos los ojos se pusieron luego del accidente aéreo de Moreno Valle y su esposa, Martha Erika Alonso, entonces gobernadora de Puebla. Hay que recordar que no pocas voces responsabilizaron a morenistas de esas muertes.

Si el PAN lo considera una pérdida entre sus filas, lo dudaría, pues de cierta forma se volvió un militante incómodo después del “Montanagate”. Su capital político se demostró en las elecciones de 2018, alcanzó la senaduría por ir en fórmula con Ana Rosa Payán, quien a pesar del paso de los años mantiene una buena imagen y credibilidad ante no pocos yucatecos. Inteligentemente él se colocó en primer lugar de la fórmula para la curul, a la que muchos consideraron en su momento llegó más por la fama de la exalcaldesa, que por su propio capital político social.

¿Gana Morena? Pues actualmente gana un voto más en la reforma sobre la militarización; sin embargo, pareciera que el partido en el poder ya está en la ejecución de su estrategia para romper una posible coalición opositora para 2024. Este movimiento político se sumaría al cambio de opinión del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para apoyar el tema de la Guardia Nacional. En los próximos meses veremos más sorpresas, que tal vez serán aún más escandalosas.

Hipólito Pacheco Perera- Coordinador de la sección Yucatán.

¿A alguien sorprendió la renuncia de Raúl Paz Alonzo al PAN? Con seguridad solo al propio PAN, acostumbrado a esconder temas incómodos bajo la alfombra, acostumbrado a minimizar cualquier renuncia. Remember Antonio Hadad Manzur. ¡Incluso Tony el cartonista daba cuenta de los escarceos del senador con los guindas!

Una pregunta ahora es: ¿a quién representa Raúl Paz? Desde mi punto de vista solo a sus intereses, porque quienes le confiaron su voto no lo hicieron por Morena.

Ahora el PAN anuncia que lo expulsará. ¿Ya para qué, sirve de algo? Me imagino este diálogo de la expulsión a la escena cuando el Chavo del 8 jugaba con la Chilindrina a los bomberos y él llegaba a rescatar a la “señora bonita”: “Hola-señor-don-traidor-¿así-que-renuncias-al-PAN?-Pues-no-,-yo-te-expulso-,-chusma-,-chusma”.

Lo que sí, Acción Nacional debe estar muy atento a lo que sigue luego que el club de los chulos perdió a uno de sus integrantes; lo más natural es que otros sigan sus pasos, sea de forma voluntaria o que el neomorenista los reclute para engrosar las filas de los levantadedos de la llamada Cuarta Transformación.

¿Y quién gana con el chapulineo de Paz Alonzo, Morena o el PAN? Los dos. Morena cuenta con un voto más para aprobar todas las ocurrencias de AMLO, y al PAN ya no le estorba un corrupto en sus líneas, y no tuvo que hacer nada para ello aunque se empeñe en sobreactuar una expulsión.

¿Y quién pierde? El elector que se queda sin representación y ve cada vez más cercana la venezualización de México.

Si le sirve al PAN para pasar el trago amargo de la renuncia de Paz Alonzo, puede hacer un repaso del meteórico ascenso de Liborio Vidal Aguilar, quien tras perder la candidatura a la diputación por el blanquiazul tras chapulinear desde el PRI, recibió la secretaría de Educación como premio de consuelo.

Rosa Aracely Quiñones Sánchez- Redactora de la sección Local

La salida de Raúl Paz del PAN es una muestra más de lo mal que está la política en nuestro país, ya que quienes se supone deberían velar por los intereses del pueblo solo utilizan su nombramiento político y el poder de su voto en temas de suma importancia, como es el caso de la reforma a las Fuerzas Armadas, para lograr beneficios personales. O sea, se ofrecen al “mejor postor”.

Es claro que el senador solo busca más poder, dinero, reconocimiento y quizá una candidatura, algo que en Acción Nacional no ha conseguido y en Morena se le haría más fácil lograr. No estaba ni cerca de ser lo mejor del PAN. No era de sorprender que Paz en cualquier momento saltaría a Morena para ganar notoriedad.

Los partidos políticos se han convertido en terreno de “chapulines”, llevándose lo peor de cada formación política, convirtiendo el escenario político en un caos, con figuras que no generan confianza debido a la facilidad con la cual cambian sus ideales.

Ahora como ciudadanos debemos ser responsables a la hora de emitir nuestro voto, y no apoyar a figuras que saltan hacia el dinero y el poder, porque así como cambian de ideales tan fácilmente, así de fácil traicionan a sus gobernados, todo por dinero y poder.