Visibilizan las necesidades de un sector

“Tan sólo en lo laboral han habido importantes avances pero no se ha alcanzado una justicia plena para estas personas; consiguen empleo como obreros y operarios, pero hay personas con grandes talentos y capacidades, con preparación profesional, que hasta ahora no han encontrado espacios a su nivel dentro de las empresas que los incorporan a su plantilla laboral”, señaló Alvar Adrian May Can, director de la Asociación para Sordos del Estado de Yucatán.

Del 19 al 25 de septiembre se conmemora la “Semana Internacional de las Personas Sordas (IWDP)” para dar visibilidad a las necesidades de este sector.

Se trata de una iniciativa de la Federación Mundial de Sordos (DMA) y se lanzó por primera vez en 1958 en Roma, Italia. Es celebrado anualmente por las comunidades sordas del mundo durante la última semana completa de septiembre para conmemorar el mismo mes en que se celebró el primer Congreso Mundial de la DMA.

El tema de la Semana Internacional de las Personas Sordas 2022 fue “Construyendo comunidades inclusivas para todos” y el tema del Día Internacional de las Lenguas de Señas 2022 (el pasado viernes 23 de septiembre) fue: “¡Las lenguas de señas nos unen!”.

Como parte de la conmemoración de esta semana, diariamente se abrieron espacios en línea de reflexión y análisis sobre las más diversas problemáticas que afrontan las personas sordas en su desarrollo como seres humanos, profesionales y miembros de la comunidad.

Entre los temas analizados estuvieron “Lenguas de signos en la educación”, pies la adquisición del lenguaje de señas desde el nacimiento a partir de modelos fluidos es fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los niños sordos.

También “Oportunidades económicas sostenibles para las personas sordas”, “Salud para todos” y “Protección de las personas sordas en tiempos de crisis” y “Liderazgo sordo para el mañana”. —Emanuel Rincón Becerra

Oportunidades económicas sostenibles para las personas sordas: A partir de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que aproximadamente el 80% de las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas, están en edad de trabajar. Los informes que tenemos de todo el mundo muestran que el subempleo y el desempleo son altos dentro de las comunidades sordas. Acceder a un mercado laboral justo e inclusivo con igualdad de condiciones de trabajo y salario que sus pares sin discapacidades es un paso hacia la inclusión de las personas sordas en sus comunidades y sociedades más igualitarias.

Salud para Todos: El pleno acceso a la información y los servicios relacionados con la salud es una condición previa básica para el disfrute de nuestros derechos más fundamentales. Sin embargo, las personas sordas se enfrentan a barreras, estigmatización y discriminación al acceder a la salud y a la información, los servicios y las estrategias relacionados con la salud. Todavía se necesita información accesible sobre las necesidades de salud y la atención médica en los idiomas de señas nacionales. La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la grave situación de las personas sordas para acceder a información y servicios de salud que salvan vidas. Trae la consecuencia de que las personas sordas a menudo se quedan atrás en el acceso equitativo a una atención médica de calidad en sus lenguas de señas nacionales. Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de proporcionar información y servicios accesibles relacionados con la salud en el lenguaje de señas nacional para todos, incluidas las personas sordas.

Protección de las personas sordas en tiempos de crisis: El año pasado nos ha mostrado nuevas necesidades y nuevas formas de garantizar el bienestar de las personas sordas en situación de crisis. En las circunstancias de diferentes crisis, incluidas las enfermedades infecciosas, el cambio climático, los desastres naturales y los conflictos armados, las personas sordas de todo el mundo experimentan privación del idioma, desventajas socioeconómicas y audismo. Hoy, enfatizamos la importancia de asegurar y mantener los derechos humanos de todas las personas sordas durante las crisis diferentes, múltiples y superpuestas que enfrentamos hoy.

¡Las lenguas de signos nos unen!: En este Día Internacional de las Lenguas de Señas, celebramos nuestros esfuerzos colectivos -comunidades sordas, gobiernos y representantes de la sociedad civil- para reconocer y promover las diferentes lenguas de señas nacionales en todo el mundo. ¡Juntos firmamos una declaración de apoyo a las lenguas de signos como un derecho humano esencial para las personas sordas, y firmamos por los derechos humanos.

Comunidades sordas interseccionales: Las comunidades sordas son comunidades diversas e interseccionales. Hoy, celebramos nuestras comunidades sordas ricamente diversas y las muchas formas de vivir y estar en el mundo que comparten nuestras diversas comunidades sordas. Entre estas identidades se encuentran el género, la edad, la sexualidad, las preferencias lingüísticas, el origen étnico, los antecedentes socioeconómicos, la discapacidad y la religión. Los gobiernos y las comunidades sordas deben reconocer y promover la naturaleza interseccional de las comunidades sordas dentro de los servicios, proyectos y trabajo de promoción. Las comunidades sordas y las organizaciones sordas deben incluir a todos los pueblos sordos de sus países. Juntos, podemos construir comunidades fuertes respetuosas e inclusivas de todas las personas sordas.

Liderazgo sordo para el mañana. Durante más de un siglo, las comunidades sordas de todo el mundo se han organizado en asociaciones representativas para promover sus derechos humanos. Estas organizaciones necesitan financiación, desarrollo de capacidades y empoderamiento para llevar a cabo el principio de "Nada sobre nosotros sin nosotros". ¡Hoy, apoye a sus organizaciones locales, nacionales e internacionales de personas sordas!.