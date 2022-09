Ayotzinapa: a ocho años, el eco de justicia retumba en Mérida por la ''memoria colectiva''

Este lunes 26 de septiembre suman ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero; un hecho que continúa dando de qué hablar y cuyas últimas investigaciones han llevado ante la justicia incluso a aquellos que se encontraban al frente de la investigación que pretendía esclarecer los hechos.

En Mérida, un grupo de 20 personas que integran el Frente Independiente de Resistencia Estudiantil (en su mayoría estudiantes de la UADY), llevaron al cabo lo que ellos llamaron “un ejercicio de memoria colectiva” en el centro de Mérida, en el cual portando pancartas y gritando consignas, se apostaron frente a palacio de gobierno para recordar a la sociedad que el caso no está cerrado, no está resuelto y la justicia aún no llega para los 43 jóvenes desaparecidos.

El grupo dio una vuelta a la Plaza Grande; megáfono en mano las consignas se referían entre otras cosas a “Educación primero, al hijo del Obrero; educación después, al hijo del burgués”; “Educación gratuita, lo que el pueblo necesita; Educación Privada, que es vaya a la chin…”; “¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de américa latina?”, “Gobierno fascista, el que mata a normalistas”, entre otras.

Ya frente a palacio de gobierno, la "camarada" Audrey hizo un recuento de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Recordó que los desaparecidos son más que un número, nombres y rostros; también son hijos, hermanos, amigos, personas con historias y sentimientos que han dejado un vacío en sus hogares.

Aspectos de la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto de Emanuel Rincón Becerra



“Policia, marina, ejercito, gobierno, ¿no son ustedes quienes deben protegernos?”, se preguntó la joven y afirmó que para el gobierno los estudiantes no valen nada y ha quedado claro nuevamente con el caso Ayotzinapa.

“Las escuelas normales rurales son en muchos aspectos la única oportunidad que jóvenes de zonas marginadas del país, tienen para salir adelante y superarse, pero ahora son estigmatizadas por las autoridades”, agregó.

'' Vivos se los llevaron, vivos los queremos''

Al grito de “Faltan 43. Vivos los llevaron, vivos los queremos”, tomó la palabra un joven de nombre Emaus quien exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.

Las familias de los desaparecidos y la sociedad mexicana merecen la verdad para evitar que estos acontecimientos vuelvan a suscitarse, declaró.