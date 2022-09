Conductor no respeta el alto y causa un accidente en el centro de Mérida

Accidentes en Mérida. El conductor de una camioneta no respeta el alto de disco en el cruce de la 43 con 60, del centro de Mérida y causa un accidente. Foto: AIM

MÉRIDA, Yucatán.— La noche de ayer domingo, se registró un accidente de tránsito en calles del centro de Mérida, con saldo de cuatro personas lesionados, incluidos tres extranjeros.

No respeta el alto de disco

La información recabada señala que, tres turistas italianos abordaron un taxi en el centro de la ciudad para ser trasladados a un hotel; el conductor del taxi tomo rumbo hacia el norte y transitaba sobre la calle 60 cuando, en el cruce con la 43, el conductor de una camioneta marca Toyota no respetó la señal de alto de disco y ocasionó el accidente.

El auto subcompacto, habilitado como taxi, colisionó con el costado derecho de la camioneta que, tras el impacto, se proyectó contra el edificio de la esquina, en el que funciona una tienda.

Vehículo extranjero

La camioneta tenía placas de California, EE.UU., era conducida por una persona de la tercera edad, quien pudo descender del vehículo por su propio pie.

Ocupantes del taxi lesionados

Los ocupantes del taxi fueron valorados por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes determinaron que los extranjeros había resultado policontundidos, mientras que el conductor del taxi resultó con fractura en una mano, sin embargo, no quiso ser trasladado a un hospital y prefirió quedarse en el lugar hasta la resolución del pago de los daños y el deslinde de las responsabilidades.

Los representantes de las aseguradoras se pusieron de acuerdo sobre el pago de los daños.

No confía en las aseguradoras

Por su parte, la propietaria del edificio donde funciona una tienda comentó que no confía en las compañías de seguros, debido a que hace dos meses hubo otro accidente de tránsito en el lugar, en el que un vehículo también había chocado contra la fachada de su negocio y le dijeron que le iban a pagar, "pero no regresó nadie" y no le repararon los daños causados a la pared del edificio.

