Mérida. Mayoría de yucatecos seguirá con el uso del cubrebocas pese a no ser obligatorio, afirman

MÉRIDA, Yucatán.— La disposición del gobierno del estado que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en Yucatán, no tuvo un efecto masivo en las escuelas de Mérida porque los alumnos, maestros y padres de familia continúan su protección con este insumo médico.

Uso voluntario del cubrebocas en Yucatán

La Secretaría de Salud del gobierno del estado anunció que a partir de hoy 26 de septiembre de 2022 el uso de cubrebocas es voluntario. Solo será obligatorio en hospitales y el transporte público.

Sin embargo, tal parece que el hábito de uso de cubrebocas para la prevención de enfermedades respiratorias y del Covid-19 permanecerá un buen tiempo más, al menos en el sector escolar y la mayoría de la población yucateca porque palparon los beneficios de esta mascarilla.

Escuelas en Mérida, con uso voluntario de cubrebocas

En las escuelas que están en el complejo educativo de la colonia Santa Rosa se observó que alumnos del Colegio de Bachilleres, Secundaria No. 66, Centro de Atención Múltiple, escuela primaria “Benito Juárez García”, jardín de niños “Lorenzo Filho” y Universidad Metropolitana los alumnos y profesores llevan puestos el cubrebocas como de costumbre desde que inició hace dos años y medio la pandemia del coronavirus Covid-19.

La joven Estefanía Blanco Azueta, estudiante de Diseño y Moda en la UTM, dijo que le pareció muy repentino el retiro del cubrebocas y anticipó que continuará el uso de este artículo médico.

“Yo me encerré mucho cuando estuvo fuerte la pandemia y el uso del cubrebocas me dio mucha confianza para salir”, contó. “Ahora que ya no es obligatorio, nos lo podemos quitar y dejar de usar, lo seguiré usando. En lugares abiertos sí me lo puedo retirar. Yo estoy en el centro de la ciudad, camino mucho y necesito tener cubrebocas porque me siento con mayor seguridad. Lo voy a seguir usando donde yo vaya, en el aula sí lo uso, solo cuando hay mucho calor lo bajo un poquito para que me ventile. Cuando estoy en un área climatizada me lo pongo y donde hay mucha gente me retiro a cierta distancia”.

La universitaria consideró que el cubrebocas protege de algunas enfermedades, pero depende de la calidad del cubrebocas. Hay algunos que usan los muy delgaditos y no ayudan mucho, hay otros que usan los que recomienda las autoridades y sí son más seguros.

“Sí protege contra el covid, sobre todo cuando estás en contacto con otras personas y si alguien estornuda, te protege y ayuda”, señaló.

Yucatecos continuarán con el uso del cubrebocas

Todas las opiniones recogidas en entrevistas coincidieron que continuarán con el uso del cubrebocas como de costumbre desde que lo iniciaron por la pandemia porque ya es un hábito positivo para la protección de los niños y personas en general.

La madre de familia Miriam del Carmen Chan Buenfil, quien llevó a su hija al Cobay de Santa Rosa, manifestó que el retiro del cubrebocas dependerá de cada familia como se quiera cuidar y proteger a su familia.

Menores sin vacunas en Mérida

Ella en lo particular seguirá usando el cubrebocas porque todavía hay niños pequeños en su casa los cuales no están vacunados.

“En la familia quedamos de acuerdo que lo usaremos en las salidas. Nos ha ayudado el cubrebocas. A mí y a mi hija mayor nos dio covid, estuvimos aisladas 15 días y a pesar de que estábamos aisladas usamos cubrebocas, eso nos ayudó muchísimo porque no se propagó el contagio”, relató. “Es un artículo de prevención de otras enfermedades, no solo de covid, lo debemos de usar un tiempecito más. Sabemos que con esta disposición del retiro obligatorio del cubrebocas muchas personas no lo van a usar, nosotros nos seguiremos cuidando unos tres meses más para ver cómo funciona, si no hay rebrotes”.

Admitió que ve que ya bajó el covid en Mérida, aunque ve en el centro de salud de la colonia que todavía va gente por esta enfermedad. Por ello, dijo que la gente no debe bajar la guardia porque todavía hay casos de Covid-19”.

“En lugares cerrados debemos de usar el cubrebocas, debemos seguir cuidándonos, hay niños y jóvenes que tiene tosecitas, gripita por el cambio de clima y sin esta protección contagian a otros, hay que seguir cuidándonos”.

“Observé cuando traje a mi hija que todos usan cubrebocas (en el Cobay), qué bueno que tenemos este cuidado y hábito. Eso viene desde casa, es bueno, vamos a seguir cuidándonos, no pasa nada. Si ya lo usamos un buen tiempo, es bueno que la mayoría de la gente siga con este hábito. Veo que hasta en la calle siguen utilizando el cubrebocas, los automovilistas ya no tanto, pero también hay quienes ya tienen el hábito del cubrebocas”.

Fiesta de aniversario en escuela de Mérida

La escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, del fraccionamiento Morelos, organizó una especie de kermés a las puertas del plantel con motivo de sus 50 años de fundación y tanto alumnos, padres de familia como maestras y maestros utilizaron cubrebocas, aunque como es costumbre cuando comieron sus tortas de lechón al horno o comieron alguna golosina se lo retiraron.

