Diputados yucatecos se olvidan del Covid-19; sesionan sin cubrebocas al ser ''voluntario''

Los trabajos de mantenimiento de la sede del Poder Legislativo del Estado ya están en los últimos detalles, pues con las recientes lluvias se detectaron algunos detallitos, “ya los están reparando y de lo que se trata es de que entreguen bien el trabajo, que el resultado sea positivo”, informó Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de gobierno del Congreso.

El panista recordó que es un edificio de ocho pisos y al no tener los dos elevadores sí hubo algunos problemas, “pero nada que no podamos resolver con buena condición física para subir las escaleras, y que precisamente en ese sentido estuvimos trabajando, a mí me toca un poco más complicado porque yo estoy en el piso ocho entonces tuvimos que hacer ahí acopio de la condición física”.

Por otro lado, el Congreso del Estado se sumó a las nuevas disposiciones de no exigir el uso del cubrebocas y que se guarde la sana distancia.

Varios diputados yucatecos sin cubrebocas

El 80% de los diputados locales sesionó ayer y se les vio ya sin estas medidas de protección.

Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, dijo que ahora son voluntarias, no una obligación, esas medidas preventivas.

Sobre la pandemia, dijo que “tenemos un desarrollo normal de las actividades y poco a poco tenemos que ir recuperando la normalidad en cuanto al Covid, pero sin bajar la guardia”.

Continúan con la aplicación de gel antibacterial. En el caso del cubrebocas es opcional.

En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales ningún diputado hizo uso del cubrebocas, pero en el receso algunos se lo colocaron.

“Es algo que depende de cada uno”, dijo.

En el caso de los empleados, también es opcional y se giró una circular, por parte de la directora de administración, para ponerlos en antecedente sobre las medidas que ha pedido la Secretaría de Salud estatal que se adopten al interior del recinto.