Nuevo liderazgo en las tecnologías de la información

El maestro Víctor Julián Morales Rivas asumió ayer la presidencia de la región sureste de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), con el compromiso de aumentar el número de socios de 60 a 80 mínimo, contribuir a la digitalización de Yucatán y continuar con el impulso de carreras profesionales que requiere la globalización.

En esta toma de compromiso también dijo que mantendrá o mejorará la posición de Yucatán como quinto lugar en el hub tecnológico del país, trabajará para tener una paridad de género en el sector tecnológico porque hoy solo un 17% de las mujeres trabaja en las tres vertientes de la industrias de tecnologías y colaborará con los tres niveles de gobierno para disminuir la brecha digital que hay en Yucatán.

En un hotel frente al Centro de Convenciones Siglo XXI, el maestro Morales Rivas recibió del presidente saliente Eduardo Alvarado Mujica la presidencia de la Canieti ante líderes empresariales, socios afiliados, rectores y directores de universidades y el presidente nacional de esta cámara, Enrique Yamuni Robles, quien captó la atención de la asistencia con un discurso crítico contra el gobierno de la República.

El nuevo presidente de la región Sureste y de Yucatán recordó que la industria de tecnologías de la información empezó en 2007 en el estado y en 2012 se convirtió en sede regional. La Canieti es una cámara joven que está en proceso de consolidación, evoluciona con conocimientos y visión de futuro en los tres sectores que la integran: electrónica, telecomunicaciones y tecnología de la información, que son claves para la reactivación económica y que permite un avance rápido para que el estado no quede rezagado.

“Hoy somos 60 empresas y socios empresarios que generan más de 2 mil fuentes de trabajo en forma directa. Cada mes se suman más socios y espero que lleguemos a 80 asociados cuando termine mi período 2022-2023”, dijo. “En el estado contamos con más de 15 mil profesionales o empleos relacionados a esos tres sectores, de los cuales el 17% son mujeres y el 83% son hombres, como ven, es un reto que debemos afrontar para tener la paridad de género en esta industria”.

“Yucatán está posicionado como quinto lugar en el hub tecnológico del país. Independientemente de todos los factores y beneficios que brindan la ciudad y el estado, creo que el factor determinante para que crezca se debe al talento de los yucatecos provenientes de una grandiosa cultura”, señaló.

“Yucatán se ha vuelto un polo de atracción de inversiones, lo vemos con la llegada de nuevas empresas y la alta apuesta en la tecnología, en la digitalización, administración de procesos y el modelo de negocios y lo más valioso que tenemos que es la gente y la cultura”.

Día a día madura el nodo de intercambio de internet que es un modelo de referencia a nivel nacional, expuso. En el sector educativo cada vez ve más jóvenes que les gustan las carreras relacionadas a las tecnologías de la información, puede que no sean carreras de moda, pero sí son necesarias para el desarrollo del estado a corto, mediano y largo plazo. Estas carreras nuevas cuentan con mucha demanda, son bien pagadas, pueden hacer trabajos vía remota o híbrida. Si miran a nivel internacional hacia el rumbo que toma la globalización, es el desarrollo de tecnologías el futuro y por ello hay que alentar las carreras que requiere este sector.

También agradeció a los rectores y directores por tener abierta sus universidades a la Canieti y el esfuerzo de aumentar y alentar estas carreras tecnológicas, modificar sus planes de estudios para que vayan de acuerdo a la evolución tecnológica global.

Morales Rivas insistió en que hay alta demanda de ingenieros en ciberseguridad, ciencias de datos, desarrollo de software, al grado que los estudiantes ni siquiera han terminado sus estudios y ya tienen trabajo, incluso, abandonan sus estudios por lo atractivo del salario y el trabajo, por lo que habría que diseñar planes de estudios flexibles.

El reto que tienen estas carreras es que los estudiantes y egresados tengan un nivel del idioma inglés avanzado. Doce socios de la Canieti hicieron un ejercicio laboral y ofrecieron 120 empleos en septiembre.

Los aspirantes requerían tener un 10% de inglés intermedio, 72% avanzado y 18% con nivel conversacional y con una modalidad de trabajo de 3% presencial, 28% híbrido y 69% remota.

El 43% de los trabajos era para Mérida, 15% para el interior del estado y 42% para cualquier parte del país. El nivel del inglés fue bajo entre los aspirantes.

Por ello, dijo, es importante que los salones de clases de las universidades tengan conexión de internet vía fibra óptica para que con la conexión inalámbrica tengan acceso a los contenidos sobre tecnología global y enseñanza del inglés.

Además, dijo que no es posible que los laboratorios de cómputo de las universidades tengan equipos con más de cinco años de antigüedad, deberían tener equipos de vanguardia y planes de estudios flexibles que vayan acorde a la revolución tecnológica que tiene el país y el mundo.

También destacó la buena relación que tiene la Canieti con los gobiernos estatal y municipal de Mérida, por lo que esta cámara seguirá apoyará todas las estrategias oficiales para que mejoren los servicios digitales, está a favor de la iniciativa de la Ley Nacional de Ciberseguridad, la creación de la Agencia de Ciberseguridad tanto local como nacional y estará atento con la iniciativa que presentará el gobernador Mauricio Vila Dosal sobre la Ley de Gobierno Digital para que aporten sus opiniones y sea una ley que beneficie al Estado.

En otra intervención, Hernán Mojica Ruiz, director de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Mérida y representante del alcalde Renán Barrera Concha, puso en valor el avance de esta ciudad en la era digital. Antes de la maduración de las tecnologías, el Ayuntamiento recibía 15,000 trámites vía electrónica, hoy son 150,000 al año; antes solo el 3% de los contribuyentes pagaban vía internet, hoy son más del 40% y el 44% de toda la recaudación municipal es con el sistema digital.

“En los últimos 10 años Mérida se ha convertido en una ciudad más moderna y digital”, señaló el ingeniero Mojica. “Tenemos 206 puntos de conexión de internet gratuito y se conectan 1.4 millones de usuarios al mes”.

Rezago

En su turno, Yamuni Robles afirmó que la pandemia de Covid aceleró el avance de la tecnología en México, pero el gobierno federal le quedó a deber a la sociedad. No tuvo un líder que encabece esta revolución tecnológica y se palpa en los resultados que dejó la pandemia en México: ningún apoyo de equipos de cómputo para los jóvenes estudiantes, un rezago educativo que pasó de tres a cinco años, no financió internet para las familias, no tuvo una estrategia que reduzca la brecha digital, al contrario, se amplió.

“Nos fue mal en esta pandemia. La OCDE considera que tenemos un rezago de 12 años en la digitalización del país. Si no hacemos algo para reducirla, seremos un desastre global”, destacó el líder nacional de la Canieti.

“Hoy el gobierno hace algunos esfuerzos, me dio gusto escuchar que el Ayuntamiento de Mérida entrega computadoras a estudiantes; el gobierno federal le dio más importancia a la transición terrestre de la televisión que la digitalización porque entregó 10 millones de televisores en forma gratuita y computadoras ninguna”.

Asimismo, dijo que es urgente que México tenga la fibra óptica para el internet porque el sistema de torres no permite una amplia cobertura del servicio y es necesario impulsar el despegue de la conexión 5G.

Igual anunció que la Canieti organiza la primera cumbre universitaria de instituciones que tienen carreras sobre tecnología de la información para que enfoquen la formación de nuevos talentos y evitar que las empresas de tecnología se anden pirateando a los trabajadores de los sectores de electrónica y tecnologías de la información.

La toma de protesta a la nueva directiva estuvo a cargo del subsecretario de Planeación, Promoción y Proyectos de la Sefoet, Joaquín Mier y Terán Puerto, quien también dio un mensaje a nombre del gobernador.— Joaquín Chan Caamal