Protestan comisarios de Mérida por ''abandono y olvido'' del Ayuntamiento

Comisarios de 18 comunidades de Mérida acudieron este miércoles al Ayuntamiento a solicitar al alcalde Renán Barrera Concha que "voltee la mirada" a sus comisarías, ya que al menos en el último año no recibieron servicios públicos.

Las comisarías "abandonadas" por el Ayuntamiento de Mérida

Los quejosos representan a Tamaché, Cholul, Yaxché de Casares, Cheumán, Santa Gertrudis Copó, Texán Cámara, San Antonio Hool, Santa Cruz Palomeque, Komchén, Tixcuytún, Temozón Norte, Huxectamán, Dzibichaltún, Santa María Chí, Santa María Yaxché, Sac-Nicté, Chablekal y San José Tzal.

Exigen al alcalde Barrera Concha atención a sus demandas de bacheo, limpieza de espacios públicos, pavimentación de calles y apoyos de vivienda, entre otros servicios públicos.

Comisarios se quejan de "abandono y olvido" del alcalde de Mérida

Señalaron que han hecho peticiones de manera escrita, pero "jamás reciben respuesta" de ninguna dirección y ni de la misma Comuna de Mérida, y se sienten "abandonados y olvidados" por el alcalde.

Los comisarios, en primera instancia, trataron de hablar con el alcalde en la Dirección de Desarrollo Social, donde se realizó un evento por un nuevo programa del Ayuntamiento.

Sin embargo, Barrera Concha no llegó, al parecer porque se enteró que ya lo esperaban los comisarios, de modo que éstos acudieron al Palacio de Municipal para entablar una plática con él.

Según dijeron, a un año que los eligieron como representantes de sus comunidades solo han visto al alcalde en la posada navideña de comisarios, pero no acude a constatar las necesidades de los poblados.

Comisarios piden una mesa de diálogo con Renán Barrera Concha

En los bajos del Ayuntamiento los atendió Valerie Amador Hurtado, directora de oficina de Presidencia, quien les expresó que el alcalde estaba muy ocupado pero ella le presentaría la petición por escrito que llevaron los quejosos para que puedan entablar una mesa de diálogo.

"Si no nos atiende, pues lo buscamos en sus eventos públicos", advirtió un joven comisario.

"No, no, no, no es necesario eso, sí les va a atender", se apresuró a responder la funcionaria.

El grupo de quejosos se retiró del Ayuntamiento de Mérida enfatizando las necesidades y el compromiso de una mesa de diálogo para que sus demandas sean escuchadas.

Postura del Ayuntamiento a la demanda de comisarios

Minutos más tarde, el Ayuntamiento de Mérida envió el siguiente comunicado sobre el tema:

Con relación a la visita de un grupo de comisarios que acudieron a Palacio Municipal para exponer sus inquietudes sobre la atención a sus comunidades, el Ayuntamiento de Mérida reitera estar en la mejor disposición para brindar un seguimiento puntual a sus solicitudes.

En su visita a Palacio Municipal, las autoridades auxiliares entregaron un oficio solicitando una mesa de trabajo para exponer sus inquietudes y construir una agenda de acciones para brindar atención a sus requerimientos.

Cabe reiterar que la administración municipal siempre ha mantenido sus puertas abiertas para establecer el diálogo y atender las inquietudes ciudadanas, brindar asesoría sobre temas que competen a una zona en particular hasta mediar entre dos propuestas para encontrar una solución que beneficie a todos.

Finalmente, en el marco de la disposición para establecer un diálogo entre comisarios municipales y el Ayuntamiento, se acordó programar próximamente una fecha para instalar una mesa de trabajo conjunta.