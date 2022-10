Reemplacamiento en Yucatán 2022: largas filas y ''tabla de salvación'' en Mérida

Como se esperaba, cientos de personas acudieron a realizar los trámites de reemplacamiento en el último día del plazo oficial para obtener las nuevas placas a fin de evitar las sanciones que establece la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado por circular con matrículas vencidas en Yucatán.

La "tabla de salvación" de cientos de propietarios de automotores con placas vencidas fue pagar en las tiendas de conveniencia Oxxo autorizadas y la solicitud de una cita por internet.

Con esos documentos y una identificación oficial vigente los propietarios comprobarán que cumplieron su obligación y así evitarán la retención del vehículo, la aplicación de una multa y que el auto vaya al corralón a partir de este sábado 1 de octubre.

Opción para no hacer largas colas para el canje de placas

Los establecimientos de pago rápido y el internet facilitaron el trámite de los contribuyentes y evitaron que pasaran varias horas formados en las largas filas de los módulos de reemplacamiento de Mérida.

Muchos llegaron al módulo de la Unidad Deportiva Kukulcán y cuando vieron la aglomeración y les informaron que ya no había citas, desde poco después de la 1 de la tarde, empezaron a optar por el pago en línea o en alguna tienda Oxxo.

Incluso, el auxiliar del módulo que repartía fichas y revisaba la documentación ayudó a muchas personas a gestionar la cita en línea y recomendó que fueran a la tienda de conveniencia autorizada para pagar.

Hubo personal que orientó a los interesados en el canje de placas

Se saturan las páginas oficiales para el reemplacamiento

La saturación de las dos páginas del gobierno del Estado donde el contribuyente podría realizar el trámite de pago y cita fue evidencia de que cientos de propietarios de automotores cumplieron de última hora.

Maribel Guzmán Gerónimo no lo pensó dos veces cuando se enteró que el trámite era más rápido y fácil en un Oxxo.

En minutos fue a una tienda de esa cadena, pagó y regresó al módulo del Kukulcán para sacar cita para la entrega de documentos y de placas nuevas, pero vio tanta gente que se retiró.

"En la página que nos dio el gobierno imprimí la hoja de pago, fui a un Oxxo y pagué, fue rapidísimo", informó.

Trámite de citas para recibir documentos y placas

"Voy a tramitar mi cita por internet. Con la hoja de pago y cita, me dijeron que no tengo problema con la policía. Lo importante es que ya hice el trámite, la placa la vendré a buscar cuando me toque fecha".

Maribel informó que no hizo el canje de placas por la pandemia y por cuestiones de trabajo porque viaja fuera del estado, pero ya cumplió con su obligación.

Román Tuz sí realizó su trámite en forma presencial, pero estuvo en el mismo módulo del Kukulcán de 9 de la mañana a una de la tarde.

Terminó molesto porque solo dos cajas cobraron el importe de las placas nuevas y la tarjeta de circulación. Otras seis cajeras revisaron la documentación, recibieron las placas viejas y entregaron las nuevas. Largas filas para el reemplacamiento en Yucatán

Reemplacamiento en Yucatán: Queja por el "personal insuficiente"

"No hay el personal suficiente por eso no avanzaba la fila, no te informaron en qué fila debía de estar para hacer el pago y solicitar la cita, fue un relajo", señaló.

Informó que el dueño del vehículo es una persona de edad avanzada y no podía realizar el trámite él solo, por ello lo acompañó de principio a fin.

"Desde que llegué había bastante gente, escuché que reclamaban que el trámite en línea no se podía, que estaba saturada la página", relató.

"No te dicen nada desde que la persona llega, dejaron de dar fichas pero seguían cobrando, eso les interesaba más".

Román Tuz comentó que ya no deberían de cambiar las placas, sino solo pagar los derechos, cómo pasa en otros estados del país.

Los módulos de canje de placas no cerraron en el horario normal, atendieron a los contribuyentes en la fila.

Aviso de la SSP por el canje de placas

La Secretaría de Seguridad Pública informó que todos aquellos conductores que durante septiembre realizaron el pago del reemplacamiento por internet y que hayan obtenido su cita para los meses posteriores al vencimiento del plazo; deberán acreditar que realizaron el trámite mostrando el recibo de pago oficial junto a una identificación oficial vigente.

Asimismo, señaló que para verificar este proceso se habilitará a un grupo de agentes capacitados y que las labores de vigilancia y protección a los ciudadanos no se verán afectados por dicho proceso.