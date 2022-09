Conductora yucateca renuncia tras ser víctima de acoso en una televisora

MÉRIDA.- Ayer domingo la joven conductora yucateca Tania Miranda, usó sus redes sociales para hacer pública la situación de acoso que sufrió en la televisora donde trabajaba. La joven conductora informó que renunció a dicho trabajo.

Tania Miranda, la conductora yucateca, compartió la mala experiencia que vivió durante el corto periodo en el que trabajó en un programa de televisión de un canal yucateco. En su relato reconoció que su renuncia fue a causa del acoso que sufrió por parte del personal superior, pues mencionó que en varias ocasiones le hacían comentarios incómodos.

Conductora yucateca denuncia acoso en televisora: ¿Qué le pasó?

Acusó que cuando asistía a su trabajo con pantalón y blusa, recibía comentarios donde le preguntaban “como que hoy traes mucha ropa no?", en ese sentido, afirmó que la obligaban a usar otro tipo de vestimenta. Recordó que en algún momento le dijeron que ''la tele está hecha para que nosotras las mujeres vendamos carne''.

''Entrar a la oficina del responsable del canal y que en todo momento no dejará de verme los senos y partes íntimas, era muy incomodo hablar con el y tener que ir después corriendo al baño por pensar que era mi culpa que mi cuerpo se exhibiera'', afirmó la conductora

''Llegaron a tener prepotencia y fueron autoritarios conmigo solo por no “cumplir“ sus ordenes y me asignaban más cosas de las que no me competían, a manera de castigo''.

Dijo que no hizo mucho tiempo en la empresa, práctico ahí un mes sin paga cumpliendo las 8 horas reglamentarias, y después de eso, trabajó 15 días como colaborador oficial.

También reconoció que le resultaba incómoda la manera en la que la miraban y, que a pesar haber estado en el canal por poco tiempo, no quería que la situación avance a algo más grave. La conductora hizo un llamado a no callarse y terminar con este tipo de tratos y conductas.

Durante su mensaje, la conductora dijo sentirse mal, pues pese al esfuerzo, los casting y pruebas que logró pasar para entrar al programa, tuvo que optar por renunciar.

Tania Miranda dio a conocer que intentó comunicarse a la sede de la empresa en Ciudad de México pero deshabilitaron su cuenta para que no pudiera hacerlo. ''La verdad no estoy segura de que los jefes en México tengan noción de esto que sucede en la sede Yucatán''.

Otro caso de acoso en la misma televisora en Yucatán

Hace unas semanas la joven Judit Diaz publicó un vídeo en sus redes sociales, donde informaba que dejó su trabajo en la televisora debido a que también era víctima de acoso por varios tipos en su trabajo.

En su momento, la conductora relató que los casos de acoso comenzaron hace un par de años; y, que tuvo que recurrir a instancias legales para poder solucionar las cosas que resultaron favorablemente. La conductora dejó en claro que los lugares que ocupó en la televisora los tuvo por mérito propio.