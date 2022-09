Aval a decreto de vialidad en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida aprobó en todos sus términos la minuta de decreto previamente aprobada por el Congreso local, mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado, materia de movilidad y seguridad vial.

En la misma sesión extraordinaria virtual de Cabildo, realizada ayer, los regidores y el alcalde Renán Barrera Concha aprobaron que Dulce María Riancho sea la oradora huésped en la sesión solemne de la conmemoración del aniversario de la Independencia.

El regidor Rafael Rodríguez Méndez leyó el primer acuerdo sobre movilidad y seguridad vial.

Éste dicta: “El Ayuntamiento de Mérida aprueba en todos sus términos la minuta de decreto previamente aprobada por el Congreso de Yucatán, en fecha 9 de agosto de 2022 mediante el cual se propone modificar la Constitución Política del Estado en materia de movilidad y seguridad vial”.

Lo expuesto, en los términos del documento digital que se anexa este instrumento.

El segundo punto fue que el Ayuntamiento de Mérida autoriza al presidente y al secretario municipal, Alejandro Ruz Castro (presente en la sesión), para suscribir toda la documentación que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo acordado en el presente acuerdo.

Los puntos tres y cuatro indican que este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y la publicación del acuerdo en la gaceta municipal.

La dirección de Gobernación informará al Congreso del Estado de lo aprobado mediante el presente acuerdo, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido.

Antes de poner en consideración el acuerdo, el regidor Fernando Alcocer Ávila expuso que hoy se continúa el trabajo del empoderamiento ciudadano en los objetivos y políticas públicas que tenemos el compromiso y obligación de brindar a todos los habitantes de Mérida una ciudad más humana, donde se garantice el derecho de vivir dignamente con una movilidad mejor y segura.

La movilidad que ya forma parte de nuestra Constitución Política debe convertirse ya en una meta continua, permanente y progresiva, indicó.

—En los objetivos de los ayuntamientos está brindar una ciudad regulada, con ambiente sano, con vivienda digna y en una movilidad segura.

—La movilidad es un concepto que no puede verse ni entenderse por sus partes solamente, no se puede mejorar si no se incluye a todos sus componentes, no es un avance si solo se trabaja uno de ellos excluyendo a los demás, sin prever ni mitigar los efectos que trae intervenir los cambios individualizados.

La movilidad es un todo, no solo una visión de facilitar carriles de bicicletas o de vehículos, la movilidad contiene todo lo que la ciudad necesita para que sus habitantes se puedan mover y trasladar en ella en forma eficiente, rápida, directa y segura, dijo.

También expuso que se propone a la Comuna, una vez que sea aprobada esta ley general y la ley del Estado, la creación del consejo ciudadano de movilidad segura del Ayuntamiento de Mérida, para que con base en las leyes del tema urbano exista un auténtico y transparente foro ciudadano que evalúe, opine y valide cualquiera acción de mejora vial, para garantizar que la ley sí protege y beneficia a todos.

El regidor Álvaro Cetina Puerto recordó que en diciembre de 2020 se dio una reforma al artículo 4 de la Constitución Mexicana, en el que se añadió un párrafo que hablaba sobre el derecho de la movilidad y seguridad vial accesible, eficiente, segura, sostenible, incluyente, entre otras cosas.

En mayo de este año, derivado de esta reforma, se aprueba la Ley general de movilidad y seguridad vial, y Yucatán ya estaba en los trabajos para homologar todo eso, mencionó.

El edil explicó que ellos como Ayuntamiento, mediante una comisión especial, fueron parte de los diálogos que se hicieron para la creación de esa ley.

También la creación de un ente autónomo que será la agencia de transporte de Yucatán, expuso.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.

Oradora

El alcalde solicitó la lectura del siguiente acuerdo a la regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz.

Éste dicta que el Ayuntamiento de Mérida autoriza como oradora huésped de la sesión solemne que se llevará al cabo el 15 de septiembre, con motivo del aniversario del inicio de la Independencia nacional, a la doctora Dulce María Sauri Riancho.

Antes de ser votado el acuerdo, la regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz manifestó su respaldo con la manifestación de la doctora Sauri Riancho como oradora en la sesión.

“La presencial de doña Dulce María representa congruencia, entrega y compromiso, demostrado en su ejercicio público con la búsqueda del bienestar social y el constante esfuerzo con el fin de lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres”, refirió.

“Mujer integral de la que no solo hablaríamos de su faceta política o como catedrática o investigadora, sino también como madre, abuela, hija, esposa, como una meridana excepcional, un gran ser humano”.

El regidor Gabriel Barragán Casares recordó que el 14 de agosto de 1991 los que eran en ese entonces dirigentes estudiantiles conmemoraban la muerte de Efrén Calderón Lara, “El Charras”, un 14 de agosto de 1974.

Diecisiete años después, en el antiguo Congreso del Estado en la calle 58, tomaba protesta la primera gobernadora de Yucatán, la entonces licenciada Dulce María Sauri Riancho, apuntó. Es un momento idóneo para recordar en esa visión que tenía como gobernante del ahora Anillo Periférico, una de las grandes obras que ella inició con el doble carril y que permitió precisamente la movilidad que hoy día podemos tener en esta gran ciudad, en esa mujer de gran visión.— CLAUDIA SIERRA MEDINA