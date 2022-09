“Orden” al Iepac

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) le dio la razón al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) en el recurso de apelación por negar un referéndum sobre la nueva Ley de Seguridad Social, pero en cuanto al juicio ciudadano que se promueve por lo mismo, le da 48 horas a partir de ayer para que sesione y responda si harán o no esa consulta y por qué.

Lissette Cetz Canché, magistrada del Tribunal, como la ponente de estos dos asuntos, informó que el Iepac luego de sesionar para responder a los ciudadanos que solicitan el referéndum, cualquiera que sea su decisión ya sea de hacer o no esa consulta, dispone de 24 horas para informarlo al tribunal estatal.

Como se ha informado, un grupo de ciudadanos presentó ante el TEEY un recurso de apelación contra el Iepac porque les negaron la organización de un referéndum, y luego insistieron en una segunda solicitud que el Consejo Electoral hasta hoy mantiene en “suspenso”, en espera de que el Tribunal resuelva la primera inconformidad de los ciudadanos, desde hace ya más de un mes.

Entrevistada en el Centro Internacional de Congresos, a donde asistió a la presentación del programa Juventudes Yucatán Planet Youth, de lo que informamos en nota aparte, la magistrada electoral informó que ayer sesionaron en el Tribunal a partir de las 11 horas y resolvieron los dos casos, tanto el recurso de apelación como el juicio civil de los derechos políticos interpuestos por los ciudadanos a los que les negaron el referéndum.

La entrevistada manifestó que indebidamente el Consejo Electoral mantiene en suspenso la resolución a la segunda petición del referéndum, según los consejeros por esperar que el TEEY resuelva el primer recurso en su contra.

La magistrada dijo que nada tiene que ver la primera con la segunda solicitud. “Es cierto que se trata del mismo tema, pero un acto no deriva del otro”.

Asimismo, explicó que en el caso del recurso de apelación 003/2022 por la negación del referéndum, le dieron la razón al Consejo Electoral porque al solicitarse esa consulta todavía no existía la nueva ley. No se había aprobado, estaba en proceso y, por tanto, no se puede consultar sobre algo que no existe.

Pero no fue lo mismo en lo referente al juicio con el expediente 042/2022, en el que los ciudadanos denuncian que fueron agraviados y los dejaron en estado de indefensión porque a pesar de que el mismo día que se aprobó y ya existía esa nueva ley de nuevo solicitaron el referéndum, y también en esa misma fecha por la tarde el gobierno estatal la publicó en el Diario Oficial para que entre en vigor al día siguiente.

Lissette Cetz precisó que en este caso no solo se le hace ver al Consejo que actuaron mal al mantener en suspenso la respuesta a la segunda solicitud del referéndum, sino que se les da un plazo de 48 horas para que sesionen de nuevo y den una respuesta a los ciudadanos.— David Domínguez Massa