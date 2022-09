La Península de Yucatán será sede de un foro de talla mundial sobre temas feministas; el SVRI

El compartir las investigaciones que se realizan sobre la violencia de género en todas sus formas, y los hallazgos que se puedan traducir en mejoras concretas y en políticas públicas que ayuden a frenar y prevenir la violencia hacia las mujeres, y todas las expresiones de violencia de género son parte de los objetivos de la Conferencia Mundial de la Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés).

Por primera vez el Foro de la SVRI se realizará en un país de habla hispana, y será México, específicamente Cancún, la sede de este importante evento que reunirá a representantes de más de 95 países.

Es considerado el Foro más importante en el mundo sobre violencia de género en países de ingresos bajos y medios, y en esta edición se tendrá la oportunidad de co nocer las investigaciones que se han generado sobre este tema en la región.

Así lo indica la doctora Claudia García-Moreno, médica mexicana con máster en medicina comunitaria por The London School of Hygiene and Tropical Medicine y una de las fundadoras de Sexual Violence Research Initiative (SVRI), al dar a conocer la realización del Foro que se desarrollará del 19 al 23 de septiembre próximos.

La también coordinadora científica del evento, apunta que tienen como coorganizadores al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de las Mujeres

Foro de violencia sexual en la Península de Yucatán

Claudia García-Moreno resalta que la colaboración para este foro refleja el interés en apoyar la investigación y compartir los hallazgos e innovaciones en el tema, con la intención de que esto se traduzca en mejoras concretas y políticas públicas que deriven en programas de prevención.

La doctora puntualiza que el foro se fundó hace 14 años con un enfoque inicial en la violencia sexual, que en ese entonces era uno de los temas menos estudiados y muy ignorados.

Empero, ha evolucionado y ahora se enfoca a todo tipo de violencia basada en la desigualdad de género, sobre todo en la violencia hacia las mujeres, la niñez y los grupos marginados.

También indica que es la séptima edición del foro, que se inició en 2009 y se había realizado cada dos años, pero esta vez pasaron tres años debido a la pandemia.

El número y la calidad de las investigaciones se han incrementado, asegura. Al inicio era un foro pequeño, un espacio seguro para compartir las investigaciones sobre estos temas, que no siempre tenían el reconocimiento que tienen ahora.

De qué se hablará en el foro SVRI

Sobre las actividades, manifiesta que el 19 de septiembre se ofrecerán talleres específicos sobre metodologías para medir la prevalencia de la violencia de género; la violencia hacia las mujeres con discapacidad; ética y seguridad en las investigaciones, entre otros.

En los tres días posteriores se tendrán conferencias guiadas por los resúmenes que se inscribieron y que fueron evaluados por comités de tres personas.

Algunos temas que se tratarán son: qué funciona y que no para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres; integración e interseccionalidad en la programación e investigación; crisis humanitarias, emergencias y su impacto en la violencia contra las mujeres; la ciencia de la investigación sobre la violencia contra las mujeres y los niños, entre otros.

Igual resalta la importancia de que el foro se realice en un país de habla hispana, pues muchas veces por la barrera del lenguaje no llegan a compartirse internacionalmente investigaciones importantes que se hacen en la región, y viceversa, las innovaciones en investigaciones internacionales no llegan a los países de habla hispana.

Al hacerse el foro en México, se tendrá más participación de investigadores de la región, de América Latina y el Caribe.