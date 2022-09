Programa social de Kekén llega a gente de Tekax

Con atención especializada y cercana para las comunidades mayahablantes de Yucatán, la Ruta de la Salud Kekén continúa su recorrido este 2022 con servicios médicos gratuitos para más de 2,000 personas por trimestre, a fin de llegar a las localidades más apartadas de la geografía estatal, se informa en un boletín.

Recientemente, el citado programa de la compañía productora de proteína cárnica hizo parada en Pencuyut, comisaría de Tekax, donde los vecinos agradecieron que la consulta médica sea en lengua maya, pues de esta forma pueden explicar mejor sus malestares o padecimientos.

“Nos da más confianza de platicar todo lo que nos pasa porque sé que nos pueden entender mejor. Mi madre siempre me lo dice, quiero que me lleves con el doctor que hable maya para que me entienda y me pueda dar mi medicamento”, expresó María Chab Balam.

Ella acompañó a su mamá Maximiliana Balam Caamal, de 74 años, quien se encuentra en silla de ruedas y padece diabetes.

También añadió que acudieron a la Ruta de la Salud porque se enteraron de la atención en su lengua materna y para realizarse gratuitamente la medición de glucosa. Destacó que la unidad cuente con rampas para personas con discapacidad.

“Cuando escuché que venían los doctores, ya quería traerla”, dijo María Chab.

Bajo este esquema, la empresa proporciona también medicamentos gratuitos, un seguimiento y control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, así como las pruebas para la detección oportuna de ambos padecimientos.

Entre dichos procedimientos destaca el de hemoglobina glicosilada.

De igual forma, las vecinas de Pencuyut destacaron los servicios ginecológicos a los que pudieron acceder en la Ruta, sintiéndose en confianza porque se trata de una doctora la que realiza las valoraciones.

“Como es una doctora, las mujeres se sienten mejor al externar lo que les pasa. Además, están agradecidas porque les dan un tratamiento y eso es lo más importante, junto con el seguimiento”, recalcó Bianca Rubí Tun Campos, regidora de salud del Ayuntamiento de Tekax.

Guadalupe Collí Ek, comisaria de la localidad, destacó el ahorro que genera la Ruta de la Salud Kekén para las familias, pues “ya no tenemos que ir a la cabecera en Tekax o incluso hasta otros municipios, ya que Kekén trae el doctor y las medicinas gratis”.