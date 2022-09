Recurso de CNDH contra la Ley ''3 de 3'' en Yucatán, ''retroceso en derechos humanos''

Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) dieron lectura a un posicionamiento emitido por las comisiones de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a la Ley "3 de 3" que establece cómo requisito no ser deudor alimentario para ocupar un cargo público o de elección popular en el Estado.

Según dijeron, en el documento se señala que el recurso interpuesto por la CNDH se configura como un retroceso en materia de derechos de las mujeres y de los niños y adolescentes, pues ignora lo establecido en el artículo cuarto constitucional.

También afirma que varias entidades han modificado sus leyes para garantizar que los candidatos cumplan tres requisitos: no ser agresor sexual, no ser deudor alimentario y no ser agresor de mujeres.

Ley "3 de 3" en Yucatán: Llamado a la CNDH

En el documento al que dieron lectura las integrantes de Amisy se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar la constitucionalidad de las reformas.

También a que deje en claro que el Estado mexicano no dará pasos atrás en la lucha por la Igualdad.

Asimismo, se pide a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, promueva acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres.