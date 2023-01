Carlos Estrada, nuevo rector de la Uady, nombra a su gabinete: ¿quiénes son?

MÉRIDA.- Después que rindió protesta hoy como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Carlos Estrada Pinto nombró a los primeros seis funcionarios del equipo que lo acompañará los próximos cuatro años al frente de la casa de estudios.

La aplicación de la paridad que mostró el nuevo rector cosechó muchos y prolongados aplausos de los asistentes a la ceremonia oficial en el auditorio del Campus de Ciencias Sociales de la Uady. Designó tres mujeres y tres hombres en la administración central de la Uady, donde cuatro son nuevos.

Nuevos funcionarios en la Uady

Repite en la Secretaría General la doctora Celia Rosado Avilés, quien desempeñó el mismo cargo con el rector saliente José de Jesús Williams, y el maestro Aureliano Martínez Castillo, quien ya fue director general de Finanzas y Administración de la universidad.

Los funcionarios universitarios nuevos son la doctora Marcela Zamudio Maya, como directora general de Desarrollo Académico; la maestra Elsy Mezo Palma, ex tesorera estatal en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, como directora de Finanzas y Administración; Martínez Castillo ocupará la titularidad de la nueva dependencia de la Rectoría, la Dirección de Vinculación Universitaria; Javier Herrera Austin será secretario de la Rectoría, y como abogado general se designó al licenciado Jorge Carlos Herrera Lizcano, ambos nuevos funcionarios en estos cargos.

Otro momento emocionante de la toma de protesta del maestro Estrada Pinto fue cuando afirmó que no tolerará el acoso en la comunidad universitaria y que fortalecerá el protocolo que atiende estos tipos de denuncia.

Más estudiantes en la Uady

Luego de la ceremonia oficial, el nuevo rector ofreció una rueda de prensa dónde destacó que pretende aumentar la matrícula escolar de 28 mil a 34 mil alumnos, pero darán prioridad a las carreras y preparatoria en el formato virtual.

Dijo que nombró a sus principales colaboradores por su perfil y profesionalismo, pero si alguno no cumple con las funciones, no rinde los resultados que espera o transgrede los estatutos de la Uady, no dudará en realizar algún ajuste.

Aún falta nombrar coordinadores y jefes de áreas en varias dependencias, los cuales dará a conocer en las próximas semanas. Joaquín Chan Caamal.