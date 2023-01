El Camsy celebra su 14 aniversario brindando apoyos

Con un convivio en su local de la colonia San Antonio Xluch III, el Centro de Atención a Madres Solteras de Yucatán (Camsy) celebró su 14o. aniversario.

El centro abrió sus puertas el 9 de enero de 2009 por iniciativa de Reyna Osorio Reyna con el fin de ayudar a las mujeres, principalmente de escasos recursos, a salir adelante.

“Todas las asociaciones sabrán que es difícil mantenerse y mucho más llegar a 14 años, por eso estamos muy contentos y motivados a celebrar y continuar con más acciones durante el año en pos de los festejos del 15 aniversario”, dijo Reyna Osorio al Diario.

En la convivencia, a la que asistieron varias beneficiadas, la presidenta y fundadora de Camsy agradeció el apoyo de las personas que han confiado en la obra y aportado despensas, juguetes y otros artículos.

El Camsy cuenta con diferentes programas, tanto fijos como eventuales. Entre los programas fijos está el apoyo a madres con talleres para que puedan autoemplearse, así como el de entrega de despensas.

A los hijos de las beneficiarias, la asociación les ofrece asesorías para apoyarlos en las tareas escolares. “Con este programa tenemos dos motivos primordiales: uno, que el niño llegue a su casa con la tarea elaborada y que vaya a la escuela seguro de que su trabajo está correcto”.

“Muchas veces las mamás no cuentan con estudios y no pueden apoyar a sus hijos”, refirió la presidenta de Camsy. “Entonces, nos hemos dado cuenta que hay mucho niño que no quiere ir a la escuela por la inseguridad, y ahora con este programa hemos visto que los niños ya hasta quieren participar (en sus clases) porque saben que está bien lo que hizo”.

El otro motivo del programa de asesorías extraescolares es evitar que los niños estén mucho tiempo en la calle mientras la mamá trabaja. “Estamos tratando de evitar a temprana edad que caigan en el alcoholismo, vandalismo y drogadicción, que es lo más común en la actualidad”.

Más informes en la página de Facebook “Camsy Centro de Atención a Madres Solteras de Yucatán”.— IVÁN CANUL EK