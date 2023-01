Pemex ''castiga'' a jubilado que encabezó protestas en Mérida

El petrolero jubilado Servio Federico Rosado Aparicio recibió un "duro castigo" administrativo de Pemex como consecuencia del activismo que realiza para la devolución del servicio médico integral contenido en la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo.

El castigo administrativo consistió en que Pemex canceló la forma de pago mediante tarjeta bancaria, un servicio que tenía desde 1991, y ahora la empresa del gobierno federal expide el pago del jubilado en cheque.

Este cambio administrativo perjudicó económica y físicamente al veterano petrolero porque debe viajar cada 14 días de Mérida a Villahermosa para recibir el pago de su jubilación.

Reanuda protesta contra Pemex, ahora en Villahermosa

Ante la injusticia, Servio Rosado reanudó sus protestas contra Pemex, pero ya no en edificios ni calles de Mérida sino en la explanada de la gerencia de Pemex en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Como publicó Diario de Yucatán, un grupo de jubilados que viven en Mérida realizó un plantón durante más de mes frente al consulado de Estados Unidos en Mérida.

El dirigente explicó que escogieron ese lugar por seguridad en caso de alguna represión, pues quedaría grabada en las cámaras del gobierno estadounidense.

Servio Rosado ahora protesta frente a Pemex en Villahermosa

Ahora, en vídeos y un escrito que remitió al reportero, Servio Rosado informó que lleva cuatro días de protesta frente a las oficinas de Pemex en Villahermosa.

Explicó que con un megáfono difunde su problema ante la gente que acude a las oficinas de Pemex en esa ciudad.

Recalcó que su lucha para recuperar el servicio médico integral para todos los jubilados, pensionados y trabajadores activos está firme contra “este poderoso monstruo de la corrupción que se llama Pemex”.

“No me importa luchar solo, no me interesa morir solo, no buscó tumbar de su puesto a nadie, pero esta administración federal (de Andrés Manuel López Obrador) apoya a los corruptos”, subrayó.

"Es el momento de luchar por los derechos. Exijo que me depositen mi dinero de jubilación en la forma acostumbrada (en tarjeta bancaria como la recibía desde 1991)”.

Advierte que el servicio médico de Pemex "está en ruinas"

Servio Rosado dijo que el servicio médico de Pemex está en ruinas y por ello lleva 5 años luchando para que el organismo respete la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo.

Trabajó 36 años para Pemex, lleva 12 años de jubilado y por su activismo le suspendieron el salario en su tarjeta porque quieren obligarlo a que desista de su lucha.

“Jamás dejaré de luchar, están cometiendo un delito contra un anciano, contra un enfermo y un ex trabajador”, reiteró.

“Estaba cobrando desde 1991 en tarjeta y yo no he autorizado que me dejen de pagar con este medio”.

“Soy luchador de la clase 89 del grupo peninsular petrolero y estoy pidiendo que me devuelvan mis derechos", continuó.

"No voy parar de gritar, a pesar de todas mis dolencias y enfermedades, llevo dos días durmiendo sentado en la calle, no tengo para el hotel ni para comer”, narra en un vídeo que transmitió en vivo desde la gerencia de Pemex en Villahermosa.

¿Cómo afecta el cambio de forma de pago a Servio Rosado?

“Soy jubilado, me suspendieron el pago de mi salario, que es el único medio que tengo para vivir. Me lo cambiaron de tarjeta a cheque obligándome a venir a Villahermosa y viajar 10 horas en autobús para cobrar cada 14 días".

"Paso 10 horas sentado en un autobús, padezco de irrigación sanguínea en las piernas, tengo las piernas y pies hinchados, no me cierra el zapato, soy minusválido, enfermo diabético, hipertenso, con un tumor en el pulmón izquierdo que no me han querido atender por la cancelación de la cláusula 89 y tengo un marcapaso”.

“Estoy condenado en vida, soy superviviente del Covid, duermo con oxígeno, mis medicamentos ya se me acabaron, pero voy a morir luchando de pie, no de rodillas”.

“¿Cuál es el delito de Servio Rosado? Luchar por un mejor servicio médico, es lo que no hacen ustedes activos y jubilados, que es exigir su derecho a la salud, a una vida digna y el respeto a la cláusula 89".

El jubilado demanda un servicio médico integral en Pemex

"Necesitamos servicio médico integral, completo, oportuno, de calidad y calidez, no aceptamos menos”.

Acusó al gerente Octavio Oropeza, al magistrado del tribunal laboral, Mario Alberto Gallardo García, y al licenciado Eduardo Valenzuela Olvera por este castigo administrativo que lo obliga a viajar de Mérida, donde vive, a Villahermosa, donde le expiden el cheque del pago de su jubilación.

“Les exijo que me depositen en la forma autorizada desde 1991, que es en tarjeta bancaria, deposítenlo para que me retire en paz, de otra manera, aquí me voy a quedar”, advirtió.

Sin embargo, su llamado no ha tenido eco entre los directivos de Pemex ni sus compañeros jubilados y activos de esa ciudad tabasqueña, pues solo lo escuchan y siguen su camino a las oficinas petroleras.