Tho' Parque para Todos en Mérida; con la ruta trazada: esta es la agenda a seguir

El proyecto “Tho' Parque para Todos” ya tiene una ruta crítica trazada por el Ayuntamiento de Mérida, en la cual el Cabildo tendrá una importante participación para el desarrollo y aplicación de este nuevo modelo de espacio público de tercer milenio y gestión público-privada.

En la presentación de Tho' que hizo el miércoles pasado el alcalde Renán Barrera Concha a directivos de Grupo Megamedia, informó que tiene una planeación para el primer, segundo y tercer semestre de 2023.

Lo primero que someterá al Cabildo de Mérida es la creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD), que será la empresa municipal descentralizada Parques Mérida, que tendrá un Consejo de Administración plural, tendrá personalidad jurídica y presupuesto propio.

Este OPD tendrá la tarea de operar, regular, conservar y darle mantenimiento al parque Tho’ y los otros que incursionen en el modelo de autosostenibilidad y que sea sustentable.

La ruta crítica del proyecto se iniciará en este trimestre con la propuesta al Cabildo de la creación del OPD, la licitación del proyecto ejecutivo, la permuta de terreno y la adjudicación del ganador del proyecto ejecutivo.

En el segundo trimestre de este año se espera que el ganador entregue el proyecto ejecutivo y se destine el presupuesto para el desarrollo de la obra.

En el tercer trimestre de 2023, propondrá al Cabildo la convocatoria de la licitación de las obras para “Tho' Parque para Todos”, se adjudicará la obra al ganador de la licitación y en este mismo año se entregará la primera etapa de este desarrollo recreativo.

Barrera Concha informó que habrá una segunda etapa en 2024 para que Tho’ esté completo como el primer parque con modelo integral de gestión.

Qué comercios podrán entrar al “Tho' Parque para Todos”

Como parte de la transparencia de este proyecto, el Ayuntamiento realizará una encuesta ciudadana en toda Mérida sobre el parque Tho’, instalará un módulo de información permanente en el terreno donde se construirá esta nueva infraestructura.

También emitirá una convocatoria para los interesados en tener negocios como restaurantes, cafeterías, tiendas, zona de juegos infantiles especializados, los cuales concesionará o rentará y esos ingresos lo reinvertirá en la construcción de “Tho' Parque para Todos”.

El proyecto tiene la finalidad de que sea autofinanciable para su operación y mantenimiento, con la autogestión que tenga no costará recursos al Ayuntamiento, precisó Alejandro Ruz Castro, secretario de la Comuna y del Cabildo y quien, según el alcalde Barrera Concha, será el vocero oficial de este proyecto.

Para garantizar la afluencia de personas al parque Tho' no solo por los atractivos recreativos, espacios para ejercicio, pista para correr, ciclovía, juegos infantiles y comercios de giros seleccionados, el Ayuntamiento tendría en ese espacio una Ventanilla Única para trámites y pagos de servicios y será uno de los clientes fijos del nuevo organismo paramunicipal Parques Mérida.

El alcalde precisó que el diseño del parque Tho' no está definido porque recibirá las opiniones, sugerencias y propuestas de la ciudadanía meridana.

Sin embargo, destacó que el Ayuntamiento cuenta con un modelo de diseño participativo en la construcción de parques para que estos centros recreativos contengan lo que quieren los ciudadanos.

Llevan 22 parques construidos con este modelo de diseño participativo, con inversión de $66 millones, y este mecanismo genera consenso y cohesión social entre los vecindarios porque tienen el parque que desean.

Tho' Parque de Todos: ¿Por qué en Altabrisa?

La inspiración del alcalde Barrera Concha para crear el proyecto “Tho' Parque de Todos”, que medirá ocho hectáreas en un terreno del fraccionamiento Altabrisa, fue en los parques populares de la colonia Alemán y Las Américas, de la García Ginerés.

Son espacios donde acuden personas que viven en otros rumbos de la ciudad, no específicamente vecinos de ambas colonias meridanas, y no pierden vigencia entre las generaciones, este tipo de infraestructura no lo tiene la zona nororiente.

Además, desde hace 10 años empezaron a surgir en México y Estados Unidos el concepto de parques autofinanciables y el modelo integral de gestión.

Estos dos conceptos funcionan con éxito en parques famosos de México, como La Mexicana, en Ciudad de México; Fundidora, en Monterrey; y en ocho parques de grandes extensiones en Nueva York, entre ellos el Central Park.

“Calculo que los sábados y domingos, el 60% de las personas que van al parque de la Alemán no vive en esa colonia, son personas que en algún momento vivieron por el rumbo y hoy en otra etapa de su vida llevan a sus hijos o nietos a esos parques”.

Barrera Concha, quien presentó el proyecto “Tho' Parque para Todos” junto con el secretario Ruz Castro; el oficial mayor Mario Martínez Laviada; y la directora de la Oficina de la Presidencia, Valerie Amador Hurtado, no duda que este proyecto recreativo será una obra magna y espectacular, una infraestructura que estará a la altura del nivel de vida de la ciudad.