IV Informe Mauricio Vila Dosal. Ni los alcaldes ni diputados del PRI acudieron al informe

Los alcaldes y alcaldesas del PRI en Yucatán, al igual que sus dirigentes estatales y diputados locales no asistieron al IV Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, porque acudieron a Izamal a su reunión anual de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM), y por la tarde se reunieron con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD en esta ciudad de Mérida.

En la reunión con los dirigentes nacionales se dejó en claro a las alcaldesas y alcaldes, que la Alianza nacional “Vamos por México”, que suma a estos tres partidos, no tiene efectos o alcances locales en las entidades del país, al menos no por ahora.

En el evento del informe anual realizado en el Centro de Convenciones Internacionales de Mérida causó extrañeza la ausencia de todas las autoridades municipales priistas, su dirigencia y diputados locales, al confirmarse no solo que todos fueron invitados, sino que sí acudió a este evento su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, el ex gobernador Rolando Zapata Bello, la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho y el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

¿Por qué no acudieron las alcaldesas y alcaldes del PRI al informe de Mauricio Vila Dosal?

Sin embargo, durante el día se informó que la ausencia de las alcaldesas y alcaldes del PRI junto con sus dirigentes y diputados estatales, se debió a que con anterioridad fueron convocados a la reunión anual y desayuno de trabajo, de autoridades municipales priistas en Izamal, donde trabajaron sobre todo en su agenda de actividades a realizar durante el presente año.

Dicha reunión fue presidida por Francisco Torres Rivas y Lila Frías Castillo, presidente y secretaria general de la dirigencia estatal del PRI, respectivamente, así como por Gaspar Quintal Parra coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado.

Cabe precisar que esta FENAM, es la organización que aglutina a alcaldesas y alcaldes priistas de todo el país, así como los panistas se concentra en otra organización también de corte nacional.

"Alito" Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano Grijalva se reúnen

Se informó también por parte de algunos alcaldes priistas, que al concluir su reunión de trabajo, la mayoría viajo hasta esta ciudad de Mérida, a la hacienda de Teya, donde tuvieron una comida con su líder nacional del PRI “Alito” Moreno y sus homólogos del PAN Marko Cortés y el del PRD Jesús Zambrano Grijalva.

Cabe mencionar que estos líderes nacionales del PRI, PAN y PRD llegaron ayer a esta ciudad de Mérida, para asistir como invitados al IV Informe Anual del gobernador Mauricio Vila, y al concluir este evento se dirigieron a la comida con las autoridades municipales priistas de Yucatán.

En esta última reunión con los dirigentes nacionales también asistieron el ex gobernador Rolando Zapata Bello y el diputado local Gaspar Quintal Parra, no estuvo el presidente estatal del PRI, y al final posaron todos para la fotografía del recuerdo.

El tema central de la reunión con los líderes partidistas nacionales, fue la Alianza que recién reiniciaron, se comentó que se trata de una alianza nacional de los tres partidos y otro distinto, pero que no se da a nivel estatal.

Se precisó que el acuerdo nacional no involucra, hasta ahora, lo local, prueba de ello fue que por eso no acudieron al desayuno en Izamal con las autoridades municipales priistas, y los tres líderes nacionales comentaron que, el ánimo es construir acuerdos escuchando a todos los actores sin imposiciones del centro.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA

