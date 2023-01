Aclaran situaciÃ³n de un tribunal y vacante judicial en YucatÃ¡n

El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán acordó que no presentará candidatas para suplir a la magistrada Guadalupe González Góngora, cuyo período de 15 años se acabó el pasado 10 de octubre, informó su presidente, Diego Barbosa Lara.

El magistrado confirmó que Guadalupe González ya se retiró del Tribunal, concluyó su período en octubre de 2022 y desde entonces solo él y su colega Mateo Salazar Azcorra se han hecho cargo del funcionamiento y trabajos de esta institución.

En una editorial del Diario publicada el pasado viernes, el abogado Bernardo Casares Aguiar expuso que algo pasa en ese tribunal e incluso se podría estar incurriendo en una ilegalidad por omisión de las autoridades.

Sin propuestas para cubrir una vacante

Esto, porque desde hace tres meses quedó acéfala una de las tres magistraturas que lo componen y el gobernador todavía no presenta propuestas de candidatos para cubrir esa vacante, tampoco lo han hecho los magistrados que se quedaron.

Entrevistado al respecto, Barbosa Lara manifestó que en el pleno de este tribunal que preside decidieron no presentar terna de candidatas porque es algo optativo para ellos, pero la Constitución también le otorga las facultades para hacerlo al Ejecutivo del Estado, así que decidieron dejarlo todo en manos del gobernador.

Respecto al funcionamiento de este tribunal, no sería la primera vez que solo funcione con dos de sus tres magistrados. Se ha hecho en el pasado, con la única diferencia de que la distribución de las cargas de trabajo ahora solo se hace entre dos, ya no entre tres, pero no se afectan las necesidades del servicio.

Aunque admitió que hay un rezago de expedientes, esto tampoco es nuevo y no cambia en nada que trabajen con dos o tres magistrados, esa situación siempre se ha presentado por falta de personal para atenderlo y tienen que trabajar con lo que se tenga, están acostumbrados a hacerlo así.

Ante lo ya planteado, prácticamente todo el proceso para la designación de la nueva magistrada se encuentra en manos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el primero para enviar la terna de candidatos a los diputados y estos últimos para elegir entre esas tres propuestas.