Brigadistas de Conafor piden equipos adecuados para combatir los incendios forestales

MÉRIDA, Yucatán.— Wilberht May Alfaro, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat en Yucatán, encabezó una protesta en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para solicitar a las autoridades equipo de protección de calidad para quienes combaten los incendios forestales.

"El tema principal es el equipo de trabajo para los combatiente de incendios forestales. Antes del inicio de la temporada de incendios se les debe dotar del equipo, pero en este año ni siquiera se ha llevado a cabo la licitación", dijo May Alfaro.

Expuestos a accidentes por la mala calidad de los equipos

El líder sindical explicó que requieren equipos de calidad, pues en temporadas anteriores los brigadistas han sufrido accidentes a causa de la calidad del equipo, a uno se le despegaron las botas por el calor y otro sufrió una lesión porque una vara caliente atravesó el zapato.

Instalación adecuada de campamentos

El mismo secretario también pidió a las autoridades un lugar para que se instalen los campamentos de incendios forestales adecuados, que regularmente se realizan en pequeños espacios como canchas deportivas o casas de la cultura de algunas comunidades, como en Oxkutzcab; además solicitan el mantenimiento de los vehículos que son herramientas prioritarias para poder combatir los incendios.

Licitación desierta, ¿Qué pasará?

“Ya nos acercamos al gobierno federal, nos dicen que la licitación sí se hizo pero se declaró desierta. ¿Qué pasaría? Los compañeros aunque no tengan su equipo van a salir a trabajar a pesar del riego que representa, porque también entendemos cuál es nuestra labor. No se vale que si ellos dan y se arriesgan, la autoridad no cumpla con su parte".