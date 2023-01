Rechazo a la alianza de oposición

El senador Damián Zepeda Vidales, quien fue el presidente nacional panista de 2015 a 2017, no está de acuerdo con la alianza entre el PAN y el PRI para las elecciones de 2023 y 2024 porque es un error, una incongruencia histórica y el partido tricolor tiene el rechazo de los electores.

Entrevistado por el Diario durante su asistencia al IV Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, el político sonorense afirmó que el PAN puede ganar solo las elecciones si enarbola un proyecto con identidad, con buenos candidatos, con visión de futuro que presente una alternativa de cambio a lo que sucede hoy en el país, que reconozca los errores del pasado, retome lo bueno y lo mejore para que siempre vayan hacia adelante para tratar de transformar al país.

También consideró que Vila Dosal, en una opinión muy personal, tiene las credenciales y el perfil para competir por la candidatura presidencial, al igual que él, y ojalá se anime.

En el caso del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, dijo “que está clarísimo que él debe ser el candidato del PAN y el próximo gobernador de Yucatán”.

¿Cómo ve la reactivación de la alianza Va por México?, le preguntó el reportero.

“Siempre he sido un crítico de la alianza. Lo expresé en el consejo nacional de mi partido, soy demócrata, si toma una decisión la mayoría de mi partido la respeto, pero en mi opinión personal es un gran error esta alianza entre el PAN y el PRI”, enfatizó.

“¿Por qué lo digo? Porque para el PAN representa una incongruencia histórica, tenemos décadas luchando para cambiar un sistema que implementó el PRI y que consideramos negativo. Y ahora resulta que queremos que continúe gobernando y regrese, por favor”.

“Segundo, no compartimos la visión de gobierno de ese partido, Oaxaca e Hidalgo acaban de pasar las elecciones, ¿a poco gobernó tan bien el PRI que queremos que sigan?”.

“Tercero, no compartimos hoy por hoy las luchas en las votaciones importantes, en el caso de la ministra le dieron los votos, en la reforma educativa le dieron los votos, en la reforma militar le dieron los votos. ¿Cuándo vamos a luchar para cambiar al país así?”.

“Además, la alianza ha sido rechazada en las elecciones de 15 estados, ¿cuántos ganó la alianza? Cero”.

“Siempre escucho que la única manera de ganarle a Morena es con una alianza, no es cierto”, reiteró. “Le ganamos en Querétaro y Chihuahua sin alianzas, Movimiento Ciudadano le ganó en Nuevo León, en Campeche empataron y en San Luis ganó el Verde Ecologista. Al contrario, este proyecto de la alianza no gana”.

“Lo que necesita el PAN es un proyecto con identidad, buenos candidatos, un proyecto con visión de futuro que presente una alternativa de cambio, que reconozca los errores del pasado, y que vayamos hacia adelante para tratar de transformar al país”.

¿Yucatán está en peligro de perder ante Morena?

“No, Yucatán es un buen ejemplo de un buen gobierno del PAN que da resultados. Vila ha hecho un gran trabajo, Renán está haciendo un gran trabajo en la alcaldía, no me voy a meter, pero en mi opinión personal está clarísimo que Renán debería de ser nuestro próximo candidato y el futuro gobernador. Tiene la experiencia de haber gobernado el municipio más grande del estado, y el PAN tiene el gran trabajo de Vila en el estado”.

“Bienvenido Vila si quiere participar a nivel nacional, te lo dice alguien que también ha levantado la mano para participar en la candidatura presidencial. Este tipo de perfiles es lo que necesitamos en el PAN, que no nos dé miedo la competencia, salgamos todos a recorrer el país, a dialogar y debatir y quien cause mayor simpatía en la ciudadanía que sea el candidato, pero hoy necesitamos buenos perfiles como Vila y Renán”.

¿Tiene posibilidades Vila de ser el candidato presidencial?

“Creo que sí, falta mucho tiempo para el 2024, hace tres meses estaban votaron la guardia militar con el PRI y eso ya se olvidó. Se dijo que era imposible ir en alianza y ahora ya se les olvidó. La política cambia mucho en este tiempo. He recomendado al PAN que debería abrir un proceso para que nos pregunte quienes quieren competir por la candidatura presidencial, si somos 6 o 10, nos debe invitar a debatir por todo el país, cada quien desde su postura, como senador puedo opinar de todos los temas, Vila puede opinar también como gobernador, y los otros gobernadores también pueden hacerlo”.

“Es necesario que la gente vea los perfiles del PAN, esto lograría dos cosas: primero, rompería el monopolio de la sucesión presidencial que hoy tiene Morena porque solo se habla de Sheinbaum, Ebrard, hay que romper eso; segundo, mostraría perfiles competitivos, y como dicen en mi pueblo, a ver de quien sale más correa, porque la candidatura presidencial no es una pluri”.

Zepeda Vidales insistió que ojalá el PAN se anime en esta lógica y que los interesados también se apunten y rompan el miedo a la competencia interna.

“Me voy a apuntar, me encantaría que Vila estuviera en la competencia, de que tiene las credenciales, las tiene sin lugar a dudas”.— Joaquín Chan Caamal

Todos los analistas políticos dicen que sin alianza, cualquier partido pierde ante Morena porque es un partido poderoso, ¿así lo ve?

“Se ha convertido en algo común, pero no hay ninguna evidencia atrás, al contrario, la evidencia te dice que la alianza PAN-PRI está siendo rechazada, y tiene lógica. Si en las encuestas sale un rechazo de 60% a 65% al PRI, ¿cómo crees que funcionará?”, señaló.

“Dicen ‘es que no hay otra manera’. Qué chistoso, ¿y cómo ganamos en Querétaro? ¿Cómo ganó el PAN en Chihuahua? Con identidad, buenos candidatos y buen proyecto”.

“En Nuevo León el gobernador Samuel García no tuvo miedo, arrancó con desventaja de ocho puntos y se tiró a la alberca a nadar solo. Hay que sacudirse el miedo, echarse para adelante. En San Luis Potosí, aunque no me gusta, ganó el Verde Ecologista, entonces sí se puede ganar a Morena”.

“Más bien, creo que lo que necesitamos es un proyecto que despierte esperanza, que tenga visión de cambio y de futuro, que entienda que en el pasado hay cosas negativas y que tenemos que cambiarlas. En 2018 la gente votó porque estaba cansada y harta de los proyectos del pasado, hay que reconocer los errores y corregirlos, tomar lo bueno y mejorarlo, y salir a ganar en 2024”.