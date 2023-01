Análisis al cuarto informe de Mauricio Vila Dosal: ''Triunfalista y sin autocrítica''

El doctor Freddy Espadas Sosa, académico, editorialista y director de la Universidad Pedagógica Nacional en Mérida, vio un informe triunfalista del gobernador Mauricio Vila Dosal, sin ser autocrítico de problemas muy sentidos que afectan a la sociedad yucateca.

Con motivo del IV Informe de Gobierno de Vila Dosal, el Diario pidió la opinión del reconocido académico sobre el evento político que reunió a unas 2,000 personas en el Centro Internacional de Congresos el domingo pasado, entre ellos numerosos políticos, líderes de partidos y de sectores empresariales, entre otros.

En opinión del doctor Espadas Sosa, el gobernador mostró que está distanciado de la clase popular.

¿Qué le parecieron los anuncios de obras de gran impacto del gobernador Vila Disal? —preguntó el reporero.

“Me parece fundamental el apoyo que se brinda para la construcción del Tren Maya, en virtud de que la puesta en operación de este megaproyecto tendrá un enorme impacto en el desarrollo económico y social, no solo de Yucatán sino de los cinco estados de la región sur-sureste del país”.

“Es también laudable que se esté avanzando en la edificación del Gran Parque de La Plancha, que es un viejo anhelo de todos los meridanos. En el caso del hospital regional de Ticul también es un gran acierto que se vaya a concluir y que, con el apoyo del presidente AMLO, se haya arreglado el enredo presupuestal que generaron los pasados gobierno priistas de Ivonne Ortega y de Rolando Zapata”.

“A este respecto, llama la atención que el Ejecutivo estatal se haya hecho de la vista gorda con el presunto cúmulo de irregularidades financieras en que dichos gobiernos priistas incurrieron y que condujeron al abandono en la construcción de los hospitales de Ticul y Tekax”, afirmó.

“Observamos que se le ha apostado al olvido y a la franca impunidad ante estas tropelías de las administraciones pasadas. Para todos los ciudadanos, no deja de ser un contrasentido que Ivonne Ortega y Rolando Zapata hayan estado de invitados de honor del gobernador”.

Del mensaje político de Vila, ¿qué puede comentar?

“El mensaje general del gobernador es demasiado triunfalista, no es dado a ejercer la autocrítica a su gestión. Tengo la impresión de que le gusta la lisonja”, dijo. “No es propenso a reconocer lo que falta por hacer, dónde están los focos rojos en nuestro proceso de desarrollo, qué realmente pasa con la educación y la cultura, por qué le retiró el apoyo a la Sinfónica, qué le falta en materia de transparencia, etc. No hubo referencia a los feminicidios y a las personas que han muerto en manos de las corporaciones policiacas; todos sabemos que en Yucatán hay una grave crisis de los derechos humanos, pero ni la Codhey ni el Ejecutivo hablan de ello. Es una muy grave omisión”.

El doctor Espadas Sosa añadió que “el mensaje político tiene sus matices: habló bien de la relación positiva que hay entre el gobierno estatal y federal, lo cual redunda en beneficio del desarrollo del estado, pero en otro ángulo, al magnificar sin autocrítica los principales logros de su gobierno, se esfuerza por mostrar que éste es una suerte de modelo a seguir, algo así como la excelencia en la gobernanza, lo que le sirve de catapulta para sus ya conocidas aspiraciones para ser candidato presidencial de la coalición derechista”.

¿Cómo percibe la asistencia de políticos de todos los partidos y de líderes empresariales nacionales?

“El grupo político y económico de Mauricio Vila muestra, en esta parafernalia faraónica del informe, que ha acumulado un enorme poder con el que puede mover e incluso vender el destino de los yucatecos en el no siempre sano asunto de los grandes negocios que como potencial tiene Yucatán para los grandes capitales nacionales y foráneos”, señaló.

“Así las cosas, Vila luce como un gran gerente de excelencia para los dueños del dinero. La asistencia de una gran cantidad de políticos de primera línea y de prominentes líderes empresariales nos muestra que está siendo generosamente arropado para su posible investidura como candidato presidencial de la coalición opositora Va por México. No se midió el grupo del gobernador, pues hubo una gran estela de invitados nunca antes vista en un informe de gobierno”.

¿Fue excesivo el despliegue de policías y cierre de calles para impedir el paso de manifestantes?

“Totalmente desmedido, innecesario, ofensivo e intimidante para la ciudadanía”, enfatizó. “En un domingo tan tranquilo en Mérida, fue un despliegue inexplicable e inaceptable. Le pongo una tacha grandota al Ejecutivo”.

¿Faltó gente del pueblo en el informe?

“Por supuesto, el gobierno, a pesar de su grandilocuencia triunfalista, luce aislado del pueblo sencillo y llano. Por cierto, entre los invitados no había representantes de los trabajadores de la ciudad y del campo propiamente dicho, solo la élite política, económica y religiosa”, recalcó.