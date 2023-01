Ramírez Marín prevé un 2023 muy complicado

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que en Yucatán se deben hacer alianzas.

Sin embargo, mencionó que éstas son como los matrimonios: “Si las alianzas se van a la cama antes del noviazgo, el resultado puede no ser muy bueno”.

Ramírez Marín señaló que las alianzas se deben fortalecer en las oficinas centrales o con la gente, y que el único objetivo de éstas debe ser el bienestar del estado.

“Claro que hay que hacer alianzas, pero tienen que sumar principios, no que organicen los intereses: te toca a ti, luego a mí; a ti te toca esto, a mí esto otro, te dejo esto y tú llévate esto… Eso solo va a tener como consecuencia que la gente se decepcione porque una vez más va a decir: son los mismos haciendo lo mismo para que pase lo mismo”.

El senador dijo que los mismo es pobreza, hospitales sin medicina, centros de salud casi abandonados, que la gente tenga que viajar de su pueblo a la ciudad para buscar trabajo.

Bandera

El senador, dijo su apuesta es mucho Yucatán y para ello, no solo se necesita la identidad de una bandera.

“Yo promuevo la absoluta oficialización de la bandera de Yucatán y esperaría, si el Congreso de Yucatán se apura, si la secretaría de Gobernación apura a los gobiernos de la República a votar esta reforma constitucional que votó el congreso, esperaría que el próximo 15 de septiembre, que se celebra la integración de Yucatán a la República, esperaría una ceremonia diferente (…) Imagínense la emoción que vamos a sentir en la ceremonia cuando se ice la bandera de México y después la de Yucatán”, dijo Ramírez Marín.

“2023 va ser muy complicado para el país, muy complicado para Yucatán y muy complicado para todos”, dijo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en el desayuno que tuvo ayer con medios de comunicación.

“La disciplina fiscal de México ha sido admirable, pero el costo es que haya menos medicinas en los hospitales, que no haya reparaciones en las carreteras, que no se creen nuevas fuentes de empleo y que no haya apoyo para la economía”.

Ramírez Marín dijo que los gobiernos estatales han seguido la misma medida, recortando lo que no les interesa.

“Por desgracia, estamos atrapados en un ambiente político donde lo que interesa son las elecciones, no la salud del estado. Estamos atrapados en un ambiente donde estamos apostando a buscar resultados electorales, no resultados económicos, de salud, de educación o de ambiente social”.

El senador recalcó que el ingrediente de 2023 será la política llevada a un nivel que debería llevarse el último año, pero que se ha adelantado por las situaciones particulares de México.— IVÁN CANUL EK