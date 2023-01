Joven de Umán lleva seis días desaparecido

MÉRIDA, Yucatán.— Familiares y amigos solicitan ayuda de la ciudadanía para localizar a Alberto Emmanuel Cetina Galera, de 30 años de edad.

El joven fue visto por última vez el pasado miércoles 18 de enero de 2023, a las 9 de la mañana en el fraccionamiento San Lorenzo, del municipio de Umán.

Alberto Cetina lleva seis días sin que su familia sepa de su paradero; salió de su casa, no se llevó su teléfono celular y aún no ha regresó, desde entonces, sus familiares no tienen conocimiento de su paradero y temen por su integridad.

Noticias Relacionadas Bomberos sofocan un fuerte incendio en el Fracc. La Rinconada de Umán

Después de que su familia lo estuvo buscando sin resultado, interpusieron la denuncia UNATED27GM/141/2023 ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que fue turnada a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán.

Datos particulares de Alberto Cetina

Alberto Emmanuel es de tez blanca, tiene el cabello castaño claro ondulado con un mechón canoso en el lado izquierdo de la nuca. Sus ojos son café claro, mide 1.70 metros de estatura y pesa 90 kilos aproximadamente.

El día de su desaparición, Alberto Cetina vestía bermuda de color clara, playera obscura y sandalias.

Familiares de Alberto Cetina piden la colaboración de la ciudadanía para localizarlo. Informes al teléfono 9999 303 100 extensión 10094; así como el 9995729895 o al 988-933 13 84 de la Policía Municipal de Umán.

También le podría interesar: "Plantón en Progreso contra la construcción del viaducto elevado"