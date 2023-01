De la cocina de mamá a un importante restaurante de Mérida, las enseñanzas de Óscar Pech

Óscar Damián Pech López, de 32 años de edad y originario del municipio de Abalá, jamás se imaginó que los conocimientos adquiridos en la cocina de su mamá le abrieron las puertas para trabajar en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad.

Óscar Pech trabaja en Manjar Blanco. Se dedica a lo que es todo el menú, a sacar las comidas, a cocinar, ser el encargado de la cocina y de todo lo que sale de ésta.

Al restaurante ingresó en marzo de 2013, aunque ya conocía de antes a su propietaria, Miriam Peraza.

En el pueblo tenía una cocina económica con un amigo, de repente llegó otro amigo y le preguntó: “a ti que te gusta cocinar, ¿no te gustaría ir a un evento?”.

Ese evento era en Guanajuato: la Feria de León.

Entonces me presentó a doña Miriam, vine a hablar con ella y ni lo pensé mucho, al día siguiente me fui con doña Miriam, la dueña del restaurante, y dejé la cocina económica. Regresé de León en febrero de 2013 y me habló doña Miriam, me preguntó si me gustaría trabajar en Manjar, vine en marzo y me quedé fijo.