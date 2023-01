El IMSS Yucatán busca ponerse al día con rezagados en servicios especializados

Con la finalidad de continuar de manera puntual con los servicios y las atenciones que fueron diferidas a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán lleva al cabo desde ayer y hasta mañana domingo la Segunda Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023.

En un comunicado el titular del IMSS estatal, doctor Alonso Juan Sansores Río, explicó las atenciones que se otorgarán como parte de esta jornada son: consultas de especialidad en Anestesiología, Medicina Interna, Oftalmología, Urología y Traumatología.

También intervenciones quirúrgicas de Oftalmología, Traumatología, Ginecología y Cirugía General.

Se realizarán detecciones de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, así como mastografías y pruebas para la detección del Virus de Hepatitis C.

Estas actividades se realizarán en el Hospital General Regional (HGR) Número 1 “Licenciado Ignacio García Téllez”, y el HGR 12 “Licenciado Benito Juárez García”, así como hospitales Generales de Subzona No. 3, en Motul; No. 46, en Umán; No. 5, en Tizimín; clínica de mama y en Unidades de Medicina Familiar que cuentan con atención en fin de semana.

Las acciones y servicios que forman parte de esta jornada se harán de manera simultánea en todas las unidades hospitalarias del IMSS en el país, con la finalidad de salvaguardar la salud de los derechohabientes.

Se reitera la importancia de continuar con las acciones de prevención para evitar contagios por Covid-19, como el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón y/o el uso de alcohol en gel con base del 70%, y continuar con la sana distancia.