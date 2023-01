Yucatán. Consideran un ''circo'' a proceso electoral

Ante representantes de varias dependencias del gobierno del Estado, donde tiene presencia la Corriente Democrática Sindical, su líder Luis Felipe Rodríguez Tamayo expuso que por recomendación de sus abogados no se inscribirá en la convocatoria expedida por el secretario general en funciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, José Antonio Soberanis Cervantes, para la renovación del comité ejecutivo, debido a que no avalará la simulación de Jervis García Vázquez.

Anoche, Rodríguez Tamayo, mejor conocido como “Pichi”, indicó que no legitimará el circo que ya armó Jervis, pues todo el proceso está enlodado y es una simulación para llegar por séptima vez al poder y acumular 21 años como dirigente.

“Pichi” precisó que “existe una campaña de desinformación a cargo de Jervis García para descalificar nuestro movimiento, creando incertidumbre y coacción para apoyar su inscripción”.

También añadió que impugnará la convocatoria y explicó que Jervis es un incongruente, porque por un lado dice contar con el apoyo de la mayoría de los sindicalizados, pero se niega a abrir las elecciones y permitir que cualquier trabajador busque la dirigencia.

Un ejemplo de lo anterior sucedió en el Psiquiátrico hace unos días, donde el eterno dirigente tuvo que retirarse ante el casi nulo apoyo de los empleados.

Rodríguez Tamayo indicó que García Vázquez está “desinformando, inventando calumnias. Demostramos con pruebas parte de las tantas cosas que está haciendo mal y en perjuicio de todos nosotros”.

“No nos inscribimos porque no vamos a participar en el circo que tiene armado, como es su costumbre. Ojalá evitemos apoyar a gente que no nos ha beneficiado en nada. Por culpa de él hemos perdido prestaciones, no creo que debamos seguir respaldando a ese señor”.