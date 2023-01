Autoridades aseguran que no será clausurado el Relleno Sanitario de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— El Relleno Sanitario de Mérida, construido en la administración del alcalde panista Patricio Patrón Laviada hace 26 años, permanecerá en funciones como una opción de emergencia para la disposición final de la basura que produce

la zona metropolitana de Yucatán.

La instalación de la nueva planta Pellets CDR Mérida, de tecnología alemana que convertirá la basura en pequeños trozos de material combustóleo similar a una “cápsula” o “taquete” que exportará a Europa, no ocasionará el cierre ni clausura de este sitio de disposición final de la basura controlado que opera en las inmediaciones de la comisaría de Chalmuch, al poniente de la

ciudad.

Exportación de basura a Europa

El Ayuntamiento de Mérida anunció el jueves 26 pasado, como publicó el Diario, que una alianza entre la empresa alemana Alengo Latam y la yucateca Ciclo permitirá que la basura que producen 7 municipios de la zona metropolitana se industrialice y exporte a Europa.

Noticias Relacionadas Difícil limpieza en el relleno sanitario de Tizimín

Grupo Ciclo construirá la nueva Planta de Transformación de Residuos “Pellets CDR Mérida” con inversión de 3,500 millones de pesos, y Alengo aportará la tecnología que tiene patentada para convertir las 1,500 toneladas diarias de residuos en un insumo llamado “pellets” que sustituye al carbón mineral en plantas industriales de generación de electricidad, vidrios y cementeras en Alemania, Suecia y Holanda.

¿Cerrará el Relleno Sanitario de Mérida?

Cuando se preguntó, en entrevista, a la secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, si con esta planta innovadora cerrará el Relleno Sanitario de Mérida, la funcionaria afirmó que su opinión y postura está enfocado a la prevención. Y en este caso, siempre aconseja que un sitio de disposición final sea una salida de emergencia importante para afrontar cualquier evento imprevisto.

“Tener un relleno sanitario que está aquí, por cualquier cosa, que falle un poco o que no esté en su capacidad completa la planta o que venga un huracán, siempre es importante tener un relleno sanitario”, consideró.

Y agregó, “Veremos que siempre exista este relleno sanitario, es viable, está bien manejado y que cumpla con toda la normativa de soporte, siempre es importante. Lo más importante, es que sea sólo uno, no que haya en toda la zona metropolitana. Si el de Mérida presta un servicio, debe seguir funcionando, por lo que no pueda pasar, o lo que de plano no se pueda tratar”.

Sayda Rodríguez destacó que la planta Pellets CDR es como la cerecita del pastel para concretar el Sistema Metropolitano de Manejo de Residuos Sólidos que impulsan el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mérida.

Espera que antes de que termine esta administración estatal, que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, inicie el proceso de clausura para que dejen de usar los cinco sitios de disposición de basura que hay en la zona metropolitana y también que el Relleno Sanitario de Mérida solamente quede para emergencias.

Basura de la zona metropolitana será procesada por la planta de Pellets CDR

Todo el volumen de la basura de la zona metropolitana será procesado por esta nueva planta de Pellets CDR, cuyo incentivo es la revalorización de todos los residuos que serán productos de exportación a Europa.

La planta Pellets CDR estará en los terrenos de la actual Planta de Separación en las inmediaciones del Relleno Sanitario, ambas concesionadas por el Ayuntamiento a particulares.

El gran pendiente del manejo de la basura

El gran pendiente del manejo de la basura están en otras ciudades del interior del Estado como Valladolid, Tizimín y Tekax, que no entran a este sistema metropolitano de manejo de residuos.

“Lo que va a suceder con esos municipios grandes, espero que así sea, porque así está propuesto en los programas de manejo y que han estado adoptando a lo largo de estos años, es que los municipios del interior del Estado inicien sus procesos de análisis de integración”, dijo.

La funcionaria agregó, “No es fácil ni rápido, a la zona metropolitana le llevó dos años determinar el tipo de tecnología adecuado para el manejo y transformación de la basura. No a todos los municipios les alcanza el volumen para generar procesos similares como éste, pero hay algunos municipios, como Valladolid, cuyo alcalde ya inició su diagnóstico para hallar una mejor alternativa y lo acompañaremos sobre cuál sería la estrategia”.

“El futuro que yo considero, que debe de ser así, es generar este tipo de procesos de conjunción de municipios que permitan darle mayor viabilidad al tipo del tren tecnológico que se vaya a determinar en cada una de las zonas, seguramente sucederá en Valladolid, Tizimín y municipios del sur del estado”, subrayó.

Se requiere análisis de cada municipio

“Se podrá aplicar el modelo del sistema metropolitano, pero no la tecnología para la transformación de residuos a pellets. Habrá

que analizar la situación de cada municipio para determinar cuál es la tecnología más adecuada para ese tipo de residuos que produce”.

¿Ya no será necesaria la separación de la basura? se le preguntó.

“Más o menos. Lo que garantiza esta nueva planta es que todos los residuos van a tener una alternativa de salida. Eso no quiere decir, es bien importante, que no se tenga que trabajar en la cultura ambiental”, precisó la maestra Sayda Rodríguez.

“Lo primero que hay que garantizar es que la basura se coloque en su lugar, y para eso es importante conocer lo que generamos. Seguiremos trabajando con Mérida y los municipios para empoderar los procesos de educación ambiental para una separación adecuada de residuos, hay segmentos de residuos que sí tienen una valorización importante en el mercado y es importante generarlos. Aquí en Yucatán tenemos una planta que valoriza el cartón y el plástico pet. El hecho de generar esta alternativa en términos de economía ambiental, es mucho mejor pasarlo a valorización, el gobierno seguirá buscando estas alternativas tan pronto sean posibles por lo que es importante que el material de vidrio, cartón, tretapack, aluminio y pet, que ya tienen una cadena de valor se siga recuperando para esta cadena productiva de reutilización, luego todo lo demás podrá ir a la nueva planta de transformación. Por ello, los centros de acopio que tiene Mérida seguirán siendo utilizados y se extenderá en los seis municipios más de la zona metropolitana".

Sayda Rodríguez destacó que el 60% de los residuos de los 7 municipios de la zona metropolitana llegan a los sitios de confinamiento y el 40% de la basura tiene un sitio de disposición no controlado.

La basura de Mérida sí tiene una mayor canalización al sitio de disposición final y también algunos municipios de la zona metropolitana, que llega en mayor proporción al relleno sanitario de la ciudad.

“Este proyecto de la Planta Pellets es que garantiza que no solamente siga llegando los residuos donde debe de llegar, sino que reciba un proceso y tratamiento de revalorización y que la basura no termine en un relleno sanitario”, subrayó.

“Aunque el Relleno Sanitario de Mérida esté muy bien manejado, sea una buena alternativa, finalmente la basura se sigue

enterrando y sigue generando ese proceso de descomposición y generación de metano. La nueva planta es una forma de reducir y ‘netear’ las emisiones de forma permanente, es el objetivo principal”.

A la par con el desarrollo del proyecto de la planta Pellets CDR Mérida, la titular de la SDS informó que el proceso para la creación del Organismo Público Descentralizado que operará el Sistema Metropolitano de Manejo de Residuos Sólidos de la Zona Metropolitana sigue su avance conforme a la planeación.

Proceso de saneamiento de sitios de disposición de basura en Umán y Progreso

Ya empezó el proceso de saneamiento de los sitios de disposición de basura en Umán y Progreso, tal como se había planeado; la instalación de la planta de transferencia en el puerto de Progreso ya se construye. A la par con estos trabajos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable fortalece, elabora los estatutos y la parte de la documentación legal para la instalación del OPD y el nombramiento de un director de ese organismo.

“Estamos en tiempo, esperamos que sí podamos cumplir los tiempos pronosticados para que en marzo próximo podamos llevar directo los residuos de Umán y de Progreso al Relleno Sanitario de Mérida”, señaló.