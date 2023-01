IMSS Yucatán exhorta a presentar la determinación de prima en seguro de riesgos de trabajo

MÉRIDA, Yucatán— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa que en el mes de febrero se cumple el plazo para que los patrones y empresarios presenten la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo (Dpsrt), con el objetivo de fomentar la seguridad y favorecer la productividad de las empresas, derivada de la revisión anual de la siniestralidad laboral.

¿Quién debe realizar este trámite?

Cabe señalar que este procedimiento deben realizarlo aquellos patrones que tuvieron trabajadores a su cargo y no cambiaron de actividad económica en el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2022, y si al calcular su prima, resulta un porcentaje diferente a la del año anterior.

Sin embargo, los empresarios no están obligados a presentarla cuando el cálculo resulte igual a la prima anterior, así como las empresas de recién registro ante el Instituto y que no hayan completado un periodo anual a partir de la fecha de su alta.

Trámite vía Internet

La titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza, licenciada Alejandra Victorin Contreras, explicó que dicho trámite puede realizarse vía Internet o en las ventanillas de la Subdelegación del IMSS que le corresponda.

Los pasos para presentar la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo (Dpsrt), mediante internet, son:

· Acceda al portal IMSS desde su empresa (IDSE)

· Ingrese con su e.firma o NPIE (Numero Patronal de Identificación Electrónica).

· Seleccione la opción DAPSUA

· Cuando aparezca su registro patronal, anexe el archivo con terminación DAP (es el que obtuvo al solicitar calcular la determinación en el programa SUA - Sistema Único de Autodeterminación).

· Al final, recibirá la confirmación del envío.

Para realizar el trámite de manera presencial

En caso de preferir realizar este trámite de manera presencial, sólo debe acudir a la Subdelegación que corresponda a su registro patronal y llevar la siguiente documentación, en original y copia:

· Formatos CLEM-22 y CLEM-22A.

· Tarjeta de Identificación Patronal (TIP)

· Acreditación expedida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en caso de contar con un sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo.

· También se debe llevar, en una memoria USB, el archivo con terminación .SRT (Lo puede generar en la aplicación que está disponible en la página del IMSS este mes de febrero).

· El archivo se procesará en la Subdelegación y le deberán entregar una copia de los formatos CLEM-22 y CLEM 22-A con el sello de recepción.

En caso de requerir mayor información u orientación, puede acudir a la Subdelegación Mérida Norte, ubicada en la calle 7 No. 131 por 38, Col. Pensiones o comunicarse al teléfono: 9999-25-79-18; así como, dirigirse a la Subdelegación Mérida Sur en calle 131 No. 999 por 42 Sur, Col. Serapio Rendón, donde se cuenta con el número telefónico 9999-29-35-72.— (BOLETÍN DE PRENSA: No. 0467 /2023).

