Piden reubicar puestos de comida que rodean la iglesia de San Juan, en Mérida (FOTOS)

Haydeé Rendón Salazar, integrante de la comunidad de la rectoría de la iglesia de San Juan Bautista, en el centro de Mérida, pidió a las autoridades correspondientes que reubiquen los puestos de comida que se colocan alrededor del templo, pues afectan el acceso de los feligreses y causan perjuicios al inmueble.

Aunque no tapan la entrada, aclaró, sus lonas y todo lo que usan para el montaje de puestos afectan la estructura del antiguo templo, ya que usan amarres que ponen en la reja y columnas.

La informante señaló que se les ha invitado a retirarse y lo hacen, pero luego vuelven a hacer sus amarres, y ahora "ya son demasiados" en los alrededores del atrio.

Además, continuó, los cables que usan para obtener electricidad pueden causar un accidente en los asistentes a la misa y las personas en general que pasan por la Iglesia.

Indicó que las columnas del templo están agrietadas por el óxido del material y en cualquier momento se pueda caer un pedazo.

Calculó que en el parque de San Juan se instalaron de 18 a 20 puestos de comida "de una manera desordenada, que dejan feo el lugar" tanto para meridanos como para turistas.

"Se supone que les dieron permiso para instalarse, pero no vieron la situación de higiene y de abandono en el que se encuentran varios".

¿Por qué tantos puestos en el parque de San Juan?

Puestos ambulantes estarían causando perjuicios a la iglesia de San Juan (Foto de Ramón Celis)

"¿Por qué son tantos puestos en el parque de San Juan?", preguntó la entrevistada

"Parece que hay un tianguis en la puerta de la iglesia, nunca antes se había dado esta situación".

Aseguró que ya recorrió parques del Centro Histórico de Mérida y en ninguno se pueden encontrar tantos puestos.

La integrante de la comunidad de la rectoría consideró que esa situación desanima a las personas a acudir a esa iglesia.

"Si ya no hay feligreses porque se han ido o muerto, ahora menos personas acuden quizá para evitar toda esa situación de los puestos que afean el parque y tapan al templo. A varios metros ya ni se ve la iglesia".

Sin recursos para el mantenimiento de la iglesia de San Juan

Haydeé Rendón explicó que al no haber feligresía no se obtienen recursos para el mantenimiento del templo, que debe ser continuo debido a su antigüedad y resulta caro.

"Está situación comenzó a ocurrir hace un año, cuando empezó a mejorar la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19", recordó.

Aclaró que ella no se opone a que las personas se ganen la vida con sus puestos de comida, ya que todos tienen que ver como obtienen ingresos, lo que solicita es que se ponga orden.

Sugirió que los coloquen "como un tipo corredor" para que no estén dispersos y no usen instalaciones de la iglesia para amarrar parte de sus puestos.

"Otra opción es que los dividan y los pasen a otros parques", continuó.

Problemas sanitarios por los puestos ambulantes en San Juan

Entre otras cosas, la entrevistada también señaló que hay problemas sanitarios porque las alcantarillas del área están llenas de la grasa que vierten esos negocios de comida.

"No las vienen a limpiar, no les dan mantenimiento, no las vienen a desazolvar y con un poco de lluvia el agua se estanca durante una semana, hay proliferación de ratas". Aspecto de los puestos de comida en el parque de San Juan (Foto de Ramón Celis)

En ese sentido, consideró que la zona está convirtiéndose en un "foco de infección", se afecta el acceso al templo "y la misma belleza que tiene esta construcción".

Asimismo, consideró que los establecimientos formales están resultando afectados por esos ambulantes.

Por último, recordó que en el parque siempre se han instalado puestos de comida "pero no tantos como ahora".