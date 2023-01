Diversas actividades atraen gente al Centro HistÃ³rico de MÃ©rida

El último fin de semana de enero cerró con buena actividad comercial en el Centro Histórico de Mérida.

La jornada coincidió con el cierre de las festividades del Mérida Fest, organizado por el Ayuntamiento con motivo del 481 aniversario de la fundación de la capital yucateca, lo que mantuvo con alta afluencia y movilidad la Plaza Grande durante la mañana y la noche.

En la mañana la actividad comercial se conjuntó con el paseo familiar, turístico y la atracción de eventos artísticos del programa municipal Mérida en Domingo.

En la noche la actividad se centró en el cierre del Mérida Fest, que amenizó el grupo musical de Paleto, atracción para una multitud.

Aunque la mayor actividad comercial se dio en los negocios callejeros que exhiben sus productos y mercancías fuera de sus establecimientos, principalmente en la zona de mercados, Chetumalito y Portal de Granos, los grandes comercios como tiendas departamentales y supermercados también registraron bastante movimiento durante la jornada dominical.

La tienda Sears de la calle 63, con casi un siglo de presencia en el primer cuadro del Centro, tuvo inusitada afluencia de clientes desde el viernes, sábado y ayer domingo por el anuncio del cierre de esa sucursal.

Cientos de personas entraron al establecimiento en busca de ropa de marca, zapatos, bolsos, perfumes, tenis y una amplia variedad de accesorios y artículos por el atractivo descuento de 60% y 50% en prendas y artículos seleccionados, pero muchos llegaron tarde al remate porque lo mejor se agotó en días anteriores.

Todavía quedan muchos artículos con precios de rebaja. Personal de la tienda departamental informó que Sears de la 63 cerrará mañana martes 31, último día de enero de 2023.

Sin embargo, los renders de la promoción de la temporada de invierno que ofrece los atractivos descuentos decían que las promociones concluirán el 9 de febrero.

Sears tiene otras sucursales en Mérida, principalmente en las plazas comerciales Gran Plaza, Altabrisa y Las Américas. Otra tienda departamental que tuvo buena afluencia en sus áreas y restaurante fue Chapur de la 63. Sus diversas secciones de artículos tuvieron bastante clientela, al igual que su restaurante.

Su estacionamiento subterráneo siempre estuvo lleno durante el día, quizá porque también tiene ofertas del 50% y un plan de pago de seis meses sin intereses con tarjetas bancarias o de la tienda.

La actividad comercial se centró en el primer cuadro de la ciudad, por lo que fue esta zona donde se vio mayor movilidad de peatones.

No obstante, muchos comercios no abren los domingos y con el baile nocturno que ocasiona el cierre de la calle 60 con 63 varios giros prefirieron no abrir.

Junto con el comercio callejero, tiendas departamentales y supermercados, los restaurantes, cafeterías, sorbeterías y tiendas de artesanías también contribuyeron a una mayor derrama económica y movilidad en el centro de Mérida.— Joaquín Chan Caamal